В Самаре к ЧМ-2018 планируют открыть почти 100 торговых мест для продажи хэндмейда и сувениров. Они будут оформлены в едином стиле, как «домики». Первый такой «городок сувениров» планируют разместить на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской. Об этом на заседании общественного …