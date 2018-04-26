12
04
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           8888888888  888888888             888b     d888  888                
           888         888                   8888b   d8888  888                
           888         888                   88888b.d88888  888                
 888  888  8888888     8888888b.   888  888  888Y88888P888  888  888  888  888 
 `Y8bd8P'  888              "Y88b  888  888  888 Y888P 888  888 .88P  888  888 
   X88K    888                888  888  888  888  Y8P  888  888888K   Y88  88P 
 .d8""8b.  888         Y88b  d88P  Y88b 888  888   "   888  888 "88b   Y8bd8P  
 888  888  8888888888   "Y8888P"    "Y88888  888       888  888  888    Y88P   
                                        888                                    
                                   Y8b d88P                                    
                                    "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре

Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре

В Самаре на месте бывшего стадиона «Буревестник» захотели построить новые высотные дома. Владельцем площадки называют бизнесмена Алексея Шаповалова. По предварительным данным, здания будут высотой в 25 этажей. На площадке уже снесли оставшееся от бывшего стадиона здание, сообщают очевидцы.

«В 
26 апреля 2018, 10:49
Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре

Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре

В Самаре с этой недели стартовал ремонт улицы Солнечной: на участке от Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда протяженностью 1,4 километра обновят дорожное покрытие на площади 20 тысяч квадратных метров. Последний раз дорогу ремонтировали в 2013 году. В ходе последней проверки 

25 апреля 2018, 02:47
Регламент предоставления участков на кладбищах разработают в Самаре

Регламент предоставления участков на кладбищах разработают в Самаре

В Самаре разработают регламент предоставления участков на городских кладбищах. Этого потребовал прокурор Самары.

«Установлено, что на территории городского округа Самара осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» и муниципальное казенное учреждение «Ритуал». Согласно требованиям Федерального закона от 

25 апреля 2018, 01:32
«Поплыла» насыпь под обводной дорогой в Сызрани

«Поплыла» насыпь под обводной дорогой в Сызрани

Автомобилисты бьют тревогу из-за состояния обводной дороги в Сызрани, которая соединяет трассу М-5 «Урал» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Из-за паводковых вод там «поплыла» насыпь. Грунт обвалился уже на нескольких участках, длина самого большого из которых составляет 15 метров. Повреждение уже затронуло 
25 апреля 2018, 08:47
В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского

В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского

Жители Самары остались недовольны недавно открытой улицей Луначарского. Свои претензии они направили через «Твиттер» в мобильную приемную губернатора, мэру города, в департамент градостроительства, минтранс... всего 8 адресатов. "Это настоящий лабиринт, как для водителей, так и для пешеходов! Людям приходится 
24 апреля 2018, 05:25
Новые улицы появятся в Самаре

Новые улицы появятся в Самаре

В Самаре подберут названия для нескольких улиц микрорайона «Жигулевские ворота» на Красной Глинке. Местные жители обратились в мэрию города с просьбой разобраться в вопросах районной топонимики. В новом квартале уже более двухсот домов, но большинство из них все еще не 

24 апреля 2018, 08:00
Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

В Самаре устронят колеи на Московском шоссе. Об этом на заседании Самарской губернской думы во вторник, 24 марта, сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Колейность была выявлена на участке от улицы Мичурина. Подрядчик – «Самаратрансстрой». 

24 апреля 2018, 12:33
К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 планируют открыть почти 100 торговых мест для продажи хэндмейда и сувениров. Они будут оформлены в едином стиле, как «домики». Первый такой «городок сувениров» планируют разместить на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской. Об этом на заседании общественного 
24 апреля 2018, 12:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх