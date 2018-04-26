В Самаре новую Южную обводную дорогу, которая будет построена вдоль берега реки Самарки, спроектирует АО «Институт проектирования транспортных сооружений». Всего в конкурсе участвовали четыре организации. За проект двухкилометрового участка дороги - от улицы Водников до Южного шоссе с учетом выездов на мосты Фрунзенский, Южный и по улице Главной - победителю заплатят 20 миллионов рублей. Это на два миллиона меньше суммы, которую предлагали чиновники. Проект должен быть готов в августе 2019 года.
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