«Крылья Советов» ищут 5 футболистов



Трансферное окно летнего периода будет действовать до конца августа. Однако чемпионат РФПЛ стартует уже 19 июля. Между тем клубу требуется как … В ближайшее время «Крыльям Советов» нужно решить вопрос комплектации команды. Накануне самарский клуб официально приняли в РФПЛ. Трансферное окно летнего периода будет действовать до конца августа. Однако чемпионат РФПЛ стартует уже 19 июля. Между тем клубу требуется как