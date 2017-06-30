Напомним, по итогам прошлого сезона «Крылья» уже во второй раз в современной истории вылетели из Премьер-лиги. Задача на сезон во втором по силе дивизионе российского футбола одна - с 1 места выйти в Премьер-лигу. По оценке руководства, состав у «Крыльев», сильнейший среди всех 20 дружин ФНЛ. Впрочем, без борьбы выйти не получится.
Зураб Циклаури, спортивный директор ПФК «Крылья Советов»:
- По нашим сведениям задачу вернуться в РФПЛ ставит футбольный клуб «Оренбург», не против попасть туда футбольный клуб «Балтика» - Калининград, хотят попортить крови красноярский «Енисей», пригласили Дмитрия Аленичева, футбольный клуб «Спартак»-Тамбов - хотят попасть в стыковые игры. Может быть «Кубань», но у «Кубани» на сегодняшний момент достаточно серьезные финансовые затруднения.
Первый официальный матч обновленные «Крылья» на «Металлурге» проведут уже 8 июня. В субботу их соперником станет владивостокский клуб «Луч-Энергия». Интервью с Зурабом Циклаури смотрите в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в пятницу, 30 июня, в 18:45.
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