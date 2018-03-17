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Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой
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17 марта 2018, 03:15
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Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары
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17 марта 2018, 02:50
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68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре
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16 марта 2018, 08:30
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Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка
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15 марта 2018, 12:42
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18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани
13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.
Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных …
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14 марта 2018, 12:32
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СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани
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13 марта 2018, 11:47
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Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб
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8 марта 2018, 12:14