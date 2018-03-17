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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой

Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой

Вчера, 16 марта, в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, примерно в 19:45 на 945 км автортрассы М-5 водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с 

17 марта 2018, 03:15
Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары

Пенсионерка погибла под колесами трамвая №3 в центре Самары

Сегодня, 17 марта, около 7 часов утра в Самаре на пересечении улиц Братьев Коростелевых и Красноармейской произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, пожилая женщина, выйдя из трамвая, пыталась перебежать путь 
17 марта 2018, 02:50
68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре

68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре

Крупный пожар произошел в Самаре вечером 15 марта. Примерно в 19:37 по удресу: улица Авроры, 60, загорелся частный автосервис. Пламя охватило огромную площадь в 400 квадратных метров.

На тушение здания выезжали 68 пожарных на 17 машинах. Но даже такими силами с 

16 марта 2018, 08:30
Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Стало известно процессуальное решение СК по смертельному пожару в жилом доме на улице Мориса Тореза в Самаре. Как уже рассказывала «ТЕРРА», трагедия произошла 17 февраля 2018 года.

Предположительно, в одной из квартир 46-го дома загорелись домашние вещи. Не исключено, 
15 марта 2018, 12:42
18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных 
14 марта 2018, 12:32
СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

В Сызрани сотрудники местного отдела СК начали проверку по факту обнаружения на месте пожара двух тел. В ведомстве подтвердили: погибшие – братья. Одному было 50 лет, второму 59. Как уже рассказывала «ТЕРРА», пожар произошел в понедельник, 12 марта, в 21:34. 
13 марта 2018, 11:47
Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Сегодня, 8 марта, утром в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В 8:30 на обводной дороге около поселка Красный Яр Красноярского района столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Toyota Camry.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель иномарки не 
8 марта 2018, 12:14
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