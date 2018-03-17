Один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе М-5 под Самарой Вчера, 16 марта, в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.



По версии сотрудников полиции, примерно в 19:45 на 945 км автортрассы М-5 водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с …