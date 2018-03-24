|
В Тольятти сбили двух детей, 7-летний мальчик - в реанимации
Первое ДТП произошло на Автозаводском шоссе примерно в 18 часов. 47-летний водитель "Опеля", выехал на красный свет на перекрестке с улицей Мичурина и сбил 7-летнего пешехода. Ребенок переходил дорогу без сопровождения взрослых. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение с тяжелой черепно-мозговой …
|
24 марта 2018, 02:12
|
Прохожий спас продавщицу от вооруженного грабителя в Сызрани
|
23 марта 2018, 08:15
|
ДТП на М-5: стало известно о диагнозе въехавшего в фуру водителя «десятки»
|
23 марта 2018, 03:35
|
Водитель «четырнадцатой» сбил женщину у светофора в Тольятти
|
23 марта 2018, 02:49
|
Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области
|
23 марта 2018, 11:09
|
Погрузчик насмерть сбил девушку при уборке снега в Отрадном
|
22 марта 2018, 10:53
|
Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани
|
22 марта 2018, 06:03
|
Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани
|
22 марта 2018, 02:21
|
Появились версии и подробности гибели 2 мужчин на ж/д в Сызрани
|
21 марта 2018, 02:03
|
Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео
На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники управления МВД на транспорте по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
"В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — говорится …
|
20 марта 2018, 11:19
|
4 человека погибло на пожаре в селе Шентала
В ночь с 16 на 17 марта в частном жилом доме в селе Шентала случился пожар, после тушения которого обнаружили тела двух женщин и двух мужчин без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии, передает Следственный комитет по Самарской области
|
17 марта 2018, 03:50