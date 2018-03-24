Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани Оперативность сызранских эвакуаторщиков надолго запомнит житель города Бавлы. Он приехал из Татарстана в гости. Мужчина решил заехать на местный рынок, чтобы прикупить гостинцев. К сожалению для него, его угораздило оставить машину под запрещающим знаком. По словам бавлинца, он отошел всего …