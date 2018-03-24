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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 марта 2018г 
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Водитель «четырнадцатой» сбил женщину‍ у светофора в Тольятти

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Трагедия произошла во время уборки снега. Молодая девушка попала под колеса погрузчика. От 
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Появилось фото жуткого массового ДТП фур на М-5 у Сызрани

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22 марта 2018, 06:03
Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани

Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани

Оперативность сызранских эвакуаторщиков надолго запомнит житель города Бавлы. Он приехал из Татарстана в гости. Мужчина решил заехать на местный рынок, чтобы прикупить гостинцев. К сожалению для него, его угораздило оставить машину под запрещающим знаком. По словам бавлинца, он отошел всего 
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Появились версии и подробности гибели 2 мужчин на ж/д в Сызрани

Появились версии и подробности гибели 2 мужчин на ж/д в Сызрани

В Самарской области следователи продолжают устанавливать подробности трагедии на железной дороге. В результате схода с рельсов вагонов грузового поезда в депо станции Сызрань погибли двое мужчин. Появилось видео с места трагедии.

По официальным данным, инцидент произошел во вторник, 20 
21 марта 2018, 02:03
Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео

Двое рабочих погибли при сходе вагонов на ж/д-станции Сызрань, есть видео

На место трагедии незамедлительно выехали сотрудники управления МВД на транспорте по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.
 
"В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", — говорится 
20 марта 2018, 11:19
4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

4 человека погибло на пожаре в селе Шентала

В ночь с 16 на 17 марта в частном жилом доме в селе Шентала случился пожар, после тушения которого обнаружили тела двух женщин и двух мужчин без признаков насильственной смерти в обгоревшем состоянии, передает Следственный комитет по Самарской области
17 марта 2018, 03:50
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