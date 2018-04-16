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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Мужчина на внедорожнике снес два бетонных столба в Отрадном

Мужчина на внедорожнике снес два бетонных столба в Отрадном

Крупное ДТП произошло в Отрадном 15 апреля. Все случилось вечером на улице Железнодорожной. Мужчина за рулем внедорожника не справился с управлением. Автомобиль занесло, а после этого он сбил дорожный знак, а также два бетонных столба.

Авария обошлась без пострадавших, 
16 апреля 2018, 09:16
«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области

«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области

Про «незаурядное дизайнерское решение» при ремонте дорог поведали жители Кинель-Черкасс. «Инновационно -нанотехнологические дорожные знаки из Сколково» поставили на трассе к совхозу Рабочий.

Жители Самарской области пожаловались на некачественную работу подрядчиков, которые установили знаки на трассе Кинель-Черкассы — совхоз Рабочий. 
15 апреля 2018, 02:05
Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС

Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС

Вчера, 13 апреля, на улице Магистральная Комсомольского района Тольятти случилось серьёзное ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях при подъезде к плотине Жигулевской ГЭС фура налетела на бетонное ограждение, после чего сдвинула защитные блоки и смяла забор. Сообщение о ДТП 

14 апреля 2018, 03:01
4 машины столкнулись в Самаре в районе Южного моста

4 машины столкнулись в Самаре в районе Южного моста

Сегодня, 14 апреля, в Самаре произошло еще одно серьезное ДТП. Как передает «Комсомольская правда Самара» со ссылкой на очевидцев, в районе Южного моста столкнулись сразу четыре автомобиля. По словам свидетелей, не обошлось без пострадавших, на месте ДТП работала «скорая 
14 апреля 2018, 02:36
В самарском ритуальном магазине торговали смертью

В самарском ритуальном магазине торговали смертью

В Самарской области в ритуальном магазине задержаны торговцы смертью. Троих жителей Похвистнево подозревают в сбыте наркотиков. Один из подозреваемых работал в магазине ритуальных услуг, где наркодилеры и продавали свой запрещенный товар. 
13 апреля 2018, 02:50
Водитель Ford сбил шедшего по зебре 8-летнего мальчика в Самаре

Водитель Ford сбил шедшего по зебре 8-летнего мальчика в Самаре

В Самаре водитель иномарки Ford сбил на зебре 8-летнего мальчика. ДТП произошло на улице Партизанской в понедельник, 9 апреля, в 12:23. Автомобилем управлял 38-летний мужчина. Его водительский стаж 11 лет. По данным полицейских, он ехал со стороны улицы Авроры к 

10 апреля 2018, 01:57
В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре

В Пасху водитель «Рено» сбил пенсионерку у торгового центра в Самаре

В Самаре в Пасху, 8 апреля, водитель «Рено» сбил пенсионерку около торгового центра на Ново-Садовой. ДТП произошло в 18:10. Иномаркой управлял мужчина 1980 года рождения. Его водительский стаж – 12 лет.

«По предварительной версии, двигаясь задним ходом по прилегающей территории торгового 

9 апреля 2018, 01:52
79-летний водитель на иномарке врезался в контактную опору‍ в Тольятти

79-летний водитель на иномарке врезался в контактную опору‍ в Тольятти

В Тольятти на Лесопарковом шоссе в среду,  4 апреля, в 13 часов произошло ДТП - 79-летний водитель на иномарке врезался в контактную 
5 апреля 2018, 03:12
Появилось фото «Калины», смятой о бетонную опору в Самаре

Появилось фото «Калины», смятой о бетонную опору в Самаре

В Самаре на Заводском шоссе «Калина» влетела в бетонную опору. ДТП произошло возле дома номер 83 «а» во вторник, 3 апреля, примерно 
4 апреля 2018, 04:04
Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Под Самарой в ДТП погибли водитель и пассажир машины скорой помощи. Трагедия произошла утром в понедельник, 2 апреля, в Хворостянском районе Самарской области. В 8:15 в районе 27-го километра автодороги Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада Калина» 

2 апреля 2018, 11:19
Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью

Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью

На месте жуткой аварии под Сызранью, в которой скончался дальнобойщик, предприимчивые граждане начали собирать рассыпанную лапшу быстрого приготовления.

Уже прошло 2 дня после ДТП, однако мародёры все еще активно собирают коробки с продуктами, которые вывались из отцепившегося полуприцепа. Многие 
24 марта 2018, 01:36
Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области

Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области

Появились подробности смертельного ДТП в Самарской области – водитель погрузчика насмерть задавил девушку. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия произошла в городе Отрадный 22 марта в одном из дворов по улице Зои 
23 марта 2018, 11:09
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