В Самарской области в результате ДТП в Красноармейском районе погиб водитель «десятки». В воскресенье, 15 апреля, около 14 часов автомобиль слетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло на дороге Кочетковский - Новая Вязовка. Машина «ВАЗ 21102» ехала со стороны деревни Новая Вязовка. За рулем, по данных полицейских, находился 42-летний автомобилист.
«По предварительной версии, водитель «десятки» допустил съезд в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и скончался до приезда сотрудников медицинской помощи. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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