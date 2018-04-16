4 машины столкнулись в Самаре в районе Южного моста передает «Комсомольская правда Самара» со ссылкой на очевидцев, в районе Южного моста столкнулись сразу четыре автомобиля. По словам свидетелей, не обошлось без пострадавших, на месте ДТП работала «скорая … Сегодня, 14 апреля, в Самаре произошло еще одно серьезное ДТП. Каксо ссылкой на очевидцев, в районе Южного моста столкнулись сразу четыре автомобиля. По словам свидетелей, не обошлось без пострадавших, на месте ДТП работала «скорая