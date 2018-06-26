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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июня 2018г  
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Материалы по теме:

Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – 

26 июня 2018, 12:20
В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре

Блогер inst_ru в "ЖЖ"-сообществе samara_ru поделился забавной околофутбольной историей. "Я сейчас работаю в гостинице, - пишет автор. - Принимаем гостей со всего мира. 21 июня в Самаре состоялся матч Австралия - Дания. И тут поздно вечером заезжает новая гостья 
26 июня 2018, 09:40
Стало известно, сколько зрителей собрал на стадионе матч Россия-Уругвай

Стало известно, сколько зрителей собрал на стадионе матч Россия-Уругвай

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая прошел 25 июня на стадионе «Самара Арена». Только со зрительских трибун за встречей наблюдали 41 970 человек. Об этом сообщается на сайте FIFA.

Напомним, игра завершилась разгромным поражением россиян 

26 июня 2018, 08:35
Во время матча Россия - Уругвай на площадке фанфеста в Самаре не хватало места для всех зрителей

Во время матча Россия - Уругвай на площадке фанфеста в Самаре не хватало места для всех зрителей

Матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая собрал аншлаг не только на стадионе, но и на площадке Фестиваля болельщиков. Поддержать нашу команду на площадь Куйбышева пришли около 20 тысяч человек. Зрителей оказалось настолько много, что всех желающих 

26 июня 2018, 07:55
Сборная Уругвая разгромила Россию на стадионе «Самара Арена»

Сборная Уругвая разгромила Россию на стадионе «Самара Арена»

В Самаре завершился матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая. Игра завершилась полным разгромом наших соотечественников.

Первый гол уругвайцы забили в ворота россиян уже на 10-й минуте. После нарушения Суарес безупречно исполнил штрафной и вывел свою 

25 июня 2018, 08:47
370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»

370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» дополнительно получит из областного бюджета 370 миллионов рублей. Эти деньги необходимы команде для того, чтобы закрепиться в Премьер-лиге, в которую они вернулись после вылета оттуда год назад. Напомним, 2017-й для игроков вообще был непростым. От 

25 июня 2018, 03:21
Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на

Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"

В Самаре в понедельник, 25 июня, ожидается жара до +35 градусов по Цельсию. На стадионе «Самара Арена» состоится матч ЧМ-2018: Россия – Уругвай. Начало – в 18 часов. Входные ворота на арену откроют за три часа до старта – в 

25 июня 2018, 09:53
Более 4000 болельщиков приедут на бесплатных поездах сегодня в Самару

Более 4000 болельщиков приедут на бесплатных поездах сегодня в Самару

В Самару на бесплатных поездах приедут более 4 тысяч болельщиков из 60 с лишним стран. Ожидается около 300 фанатов из Уругвая, российские болельщики, а также из Китая, Англии, Швейцарии и других стран. В понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена» 

25 июня 2018, 09:38
Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»

Иностранные болельщики в Самаре, что называется, гуляют на всю катушку. Вчера наш город собрал фанатов из Австралии. Гости с «зеленого континента» вели себя вполне мирно, но иногда удивляли прохожих нестандартными выходками. Одна из них попала в объектив видеокамеры.

Австралийский 
22 июня 2018, 03:46
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