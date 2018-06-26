В Самаре на площади Куйбышева во вторник продолжится фестиваль болельщиков. Напомним, он открылся одновременно с ЧМ-2018 по футболу и продлится до завершения мундиаля 15 июля. Появилось расписание фанфеста на 26 июня. Фанзона откроется в 16 часов. Запланированы концерты групп «Оркестр имени Брюса Уиллиса», «Тринити» и Fruit Box. Будут трансляции двух матчей. В 18 часов – из Москвы, где сыграют сборные Дании и Франции. С 20 до 22 часов – музыкальный перерыв. В десять вечера еще одна трансляция – из Санкт-Петербурга. Там сыграют сборные Нигерии и Аргентины. С 23:50 до 0:45 – диджей-сет.
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Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре
В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – …
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26 июня 2018, 12:20
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В блогах: новая история о футбольных приключениях в Самаре
Блогер inst_ru в "ЖЖ"-сообществе samara_ru поделился забавной околофутбольной историей. "Я сейчас работаю в гостинице, - пишет автор. - Принимаем гостей со всего мира. 21 июня в Самаре состоялся матч Австралия - Дания. И тут поздно вечером заезжает новая гостья …
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26 июня 2018, 09:40
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Стало известно, сколько зрителей собрал на стадионе матч Россия-Уругвай
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26 июня 2018, 08:35
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Во время матча Россия - Уругвай на площадке фанфеста в Самаре не хватало места для всех зрителей
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26 июня 2018, 07:55
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Сборная Уругвая разгромила Россию на стадионе «Самара Арена»
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25 июня 2018, 08:47
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370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»
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25 июня 2018, 03:21
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Из-за жары до +35 болельщикам ЧМ будут бесплатно раздавать воду на "Самара Арене"
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25 июня 2018, 09:53
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Более 4000 болельщиков приедут на бесплатных поездах сегодня в Самару
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25 июня 2018, 09:38
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Австралийский болельщик забрался в машину скорой и прокричал: «Самара, спасибо за все»
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22 июня 2018, 03:46