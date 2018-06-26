Ближайшие два года содержание стадиона «Самара Арена» будет на 95% субсидироваться из федерального бюджета. Речь идет о сумме около 200 миллионов рублей в год. В связи с этим менеджменту клуба «Крылья Советов» поставлена задача в ближайшее время добиться средней посещаемости спортобъекта в 25-35 тысяч зрителей. Это позволит в перспективе зарабатывать до 400 миллионов рублей в год и компенсировать затраты. О дальнейших планах по развитию самарского спорта после ЧМ-2018 по футболу рассказал глава профильного министерства Дмитрий Шляхтин.
На стадионе «Самара Арена» осталось провести еще три матча чемпионата мира по футболу. Однако промежуточные итоги эксплуатации уникального сооружения уже подводят.
«Очень красивый стадион, отличная атмосфера, люди болели за свою сборную. Мне матч очень понравился. Сборная не победила, но я желаю много успехов», - заявил экс-игрок ПФК "Крылья Советов" Ян Коллер.
Между тем ближайшие два года финансирование содержания стадиона на 95% будет субсидироваться федеральными властями. До Нового года объект будет на балансе дочки подрядчика по его строительству - компании «Спорт-ИН».
«Крылья» будут операторами, это понятно, на сегодняшний день уже пришло письмо от «Спорт-Ина» о предварительной договоренности на первые матчи РФПЛ, будут заключены разовые договора, которые будут определять за сутки до игры аренду стадиона и в день игры», - сообщил врио министра спорта Самарской области, председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин.
Предстоит выстроить коммерческую модель, чтобы не только покрывать четверть миллиарда на содержание арены, но зарабатывать.
Уже известно, что первый поединок после ЧМ-2018 по футболу на «Самара Арене» пройдет 29 июля. В первом туре РФПЛ «Крылья Советов» примут участника Лиги чемпионов - московский ЦСКА.
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