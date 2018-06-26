Во время матча Россия - Уругвай на площадке фанфеста в Самаре не хватало места для всех зрителей Матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Уругвая собрал аншлаг не только на стадионе, но и на площадке Фестиваля болельщиков. Поддержать нашу команду на площадь Куйбышева пришли около 20 тысяч человек. Зрителей оказалось настолько много, что всех желающих …