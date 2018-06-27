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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

В Самару прилетели игроки сборной Сенегала

В Самару прилетели игроки сборной Сенегала

27 июня в Самару прилетели футболисты сборной Сенегала. Сразу после приземления в «Курумоче» игроки отбыли в отель «Lotte», в котором они и будут базироваться до матча со сборной Колумбии.

Колумбийцы и сенегальцы проведут заключительный матч группового этапа ЧМ по футболу на 

27 июня 2018, 02:22
Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

В Самаре входные ворота на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» в четверг, 28 июня, откроют в 15 часов. Там состоится четвертый по счету матч мундиаля на новом самарском поле и последний в групповом этапе – сыграют сборные Колумбии и Сенегала. На 
27 июня 2018, 12:34
Сборная Колумбии прибыла в Самару

Сборная Колумбии прибыла в Самару

Вечером 26 июня в Самару прилетела футбольная сборная Колумбии. Из аэропорта «Курумоч» команда сразу отправилась в отель «Ренессанс».

В Самаре колумбийцы будут играть 28 июня. В рамках заключительного тура группового этапа они встретятся с командой из Сенегала. Обе команды претендуют на 

27 июня 2018, 09:44
Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена»

Что станет после ЧМ-2018 со стадионом «Самара Арена»

Ближайшие два года содержание стадиона «Самара Арена» будет на 95% субсидироваться из федерального бюджета. Речь идет о сумме около 200 миллионов рублей в год. В связи с этим менеджменту клуба «Крылья Советов» поставлена задача в ближайшее время добиться средней посещаемости 

26 июня 2018, 05:31
Чемпионы мира посетили фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

Чемпионы мира посетили фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на фестивале болельщиков ЧМ-2018 побывали чемпионы мира по футболу. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева. Он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу и продлится вплоть до его окончания 15 июля. Гостями фан-зоны стали футболисты из красноярского 

25 июня 2018, 10:12
Объявлена программа фанфеста ЧМ на 22 июня в Самаре

Объявлена программа фанфеста ЧМ на 22 июня в Самаре

В Самаре объявлена программа фестиваля болельщиков на 22 июня. Фанфест проходит на площади Куйбышева. Он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 и продлится вплоть до его завершения 15 июля. В пятницу концерты на площади Куйбышева начнутся в 14 часов. Запланированы 

21 июня 2018, 10:41
Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре ставит рекорды. 19 июня для того, чтобы поддержать сборную России в игре против Египта на площади Куйбышева собрались 20 тысяч человек. Как сообщает горадминистрация, эта цифра стала рекордной для самарского фан-феста.

Напомним, во втором матче ЧМ 

20 июня 2018, 03:16
Появилась полная программа фанфеста 21 июня: концерт Gotthard и 3 игры

Появилась полная программа фанфеста 21 июня: концерт Gotthard и 3 игры

В Самаре объявлена полная программа фестиваля болельщиков на 21 июня. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева. Он открылся 14 июня, в день старта ЧМ-2018 по футболу, и продлится до 15 июля. В четверг площадка фанфеста традиционно откроется в 14 часов. 

20 июня 2018, 10:51
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