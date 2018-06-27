В Самаре в среду, 27 июня, на фестивале болельщиков состоится трансляция двух матчей ЧМ-2018, а также выступят две музыкальные группы. Проход на площадь Куйбышева откроют в 16 часов. Напомним, фанфест в Самаре стартовал одновременно с открытием ЧМ-2018 по футболу 14 июня. В 17 часов на сцене выступит группа «Джой Бэнд». В 18 часов на гигантском экране, установленном на площади Куйбышева, состоится трансляция из Екатеринбурга, где сегодня сыграют сборные Мексики и Швеции. После матча в 19:50 состоится концерт «Джаз Свей». В 22 часа начнется трансляция матча Сербия – Бразилия в Москве. После завершения игры состоится часовой диджей-сет.
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