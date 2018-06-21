В Самаре объявлена программа фестиваля болельщиков на 22 июня. Фанфест проходит на площади Куйбышева. Он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 и продлится вплоть до его завершения 15 июля. В пятницу концерты на площади Куйбышева начнутся в 14 часов. Запланированы выступления инструментального трио «Дива» и певицы Александры Байдачной. В 16 часов в Санкт-Петербурге начнется матч сборных Бразилии и Коста-Рики. Его трансляцию покажут не гигантском экране, установленном в самарской фанзоне. После игры с 18 часов на сцену фестиваля выйдут солисты Большого театра. В 19 часов из Волгограда начнется трансляция игры Нигерия – Исландия. В 21:00 состоится концерт ВИА «Синяя птица». 22 часа болельщики увидят игру сборных Сербии и Швейцарии – она пройдет в Калининграде. После матча – с 23:50 – часовой диджей-сет.
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