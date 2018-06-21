В Самаре в день первого матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Сербии и Коста-Рики специально запущенные к стадиону автобусы-шаттлы перевезли более 30 тысяч человек, трамваи — 34 тысячи. Задействованы были все маршруты.

«Загрузка стадиона была очень быстрыми темпами. И начиная за …