11
12
07
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d888  888888888    .d88888b.            888                
           d88P"   888         d88P" "Y88b           888                
           888     888         888     888           888                
 888  888  888888  8888888b.   888     888  888d888  88888b.   888  888 
 888  888  888          "Y88b  888     888  888P"    888 "88b  888  888 
 Y88  88P  888            888  888 Y8b 888  888      888  888  888  888 
  Y8bd8P   888     Y88b  d88P  Y88b.Y8b88P  888      888  888  Y88b 888 
   Y88P    888      "Y8888P"    "Y888888"   888      888  888   "Y88888 
                                      Y8b                           888 
                                                               Y8b d88P 
                                                                "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Мария Захарова рассказала о своих корнях и оценила «Самара Арену»

Мария Захарова рассказала о своих корнях и оценила «Самара Арену»

У официального представителя МИД России Марии Захаровой самарские корни. Ее родной дед родом из села Степная Шентала Кошкинского района. Об этом известная российская чиновница рассказала на брифинге в городском пресс-центре ЧМ-2018 
20 июня 2018, 05:44
В Самару на ЧМ-2018 по футболу едет еще больше болельщиков

В Самару на ЧМ-2018 по футболу едет еще больше болельщиков

В Самаре в день первого матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Сербии и Коста-Рики специально запущенные к стадиону автобусы-шаттлы перевезли более 30 тысяч человек, трамваи — 34 тысячи. Задействованы были все маршруты.

«Загрузка стадиона была очень быстрыми темпами. И начиная за 

20 июня 2018, 07:02
Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре

Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре

В Самарской области на подъезде от М-5 «Урал» к Самаре ограничено движение большегрузов на период проведения матчей ЧМ-2018 по футболу, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Запрет действует для грузовиков, имеющих максимальную массу более 3,5 тонны, на участке с 10 по 12 

20 июня 2018, 03:49
Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре ставит рекорды. 19 июня для того, чтобы поддержать сборную России в игре против Египта на площади Куйбышева собрались 20 тысяч человек. Как сообщает горадминистрация, эта цифра стала рекордной для самарского фан-феста.

Напомним, во втором матче ЧМ 

20 июня 2018, 03:16
Брифинг Марии Захаровой начался в Самаре

Брифинг Марии Захаровой начался в Самаре

В Самаре в среду, 20 июня, проходит брифинг официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. Мероприятие уже началось. Оно проходит в формате видеоконференции, которая свяжет все пресс-центры в городах-организаторах ЧМ-2018. Главная тема – текущие вопросы внешней политики. Открывая 

20 июня 2018, 01:20
Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

В Самаре МЧС передало об ухудшении погодных условий. В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление западного ветра с порывами до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и в первой половине ночи 21 июня, 

20 июня 2018, 12:46
Появилась полная программа фанфеста 21 июня: концерт Gotthard и 3 игры

Появилась полная программа фанфеста 21 июня: концерт Gotthard и 3 игры

В Самаре объявлена полная программа фестиваля болельщиков на 21 июня. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева. Он открылся 14 июня, в день старта ЧМ-2018 по футболу, и продлится до 15 июля. В четверг площадка фанфеста традиционно откроется в 14 часов. 

20 июня 2018, 10:51
Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Главным местом для развлечений в Самаре сейчас является, конечно же, площадка Фестиваля болельщиков. Сюда съезжаются не только жители областного центра, но и гости из других регионов. Только в воскресенье на самой большой площади Европы побывали 40 тысяч человек. По данным 

19 июня 2018, 03:04
100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре

100-тысячную посетительницу Фестиваля болельщиков наградили в Самаре

18 июня на фестивале болельщиков FIFA побывал 100-тысячный гость. Вернее будет сказать - гостья. «Юбилейной» участницей фан-феста стала Элеонора Моват, которая приехала в наш город из Москвы со своим молодым человеком Сергеем Дороховым. В качестве подарка она получила макет стадиона 

19 июня 2018, 10:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх