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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Смертельный рейс: На трассе в Башкирии в ДТП с участием автобуса погибли три человека

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После резонансной трагедии с автобусом Самара – Ижевск в МВД России пообещали создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. В ведомстве приводят статистику: за 2016 год аварий с участием автобусов стало больше на 63 процента, число погибших в них - на 
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Главой Волжского района Самарской области стал Евгений Макридин

Главой Волжского района Самарской области стал Евгений Макридин

Главой администрации самого большого - Волжского района Самарской области на ближайшие 5 лет стал Евгений Макридин, до этого работавший на аналогичной должности в Красноармейском районе. За его кандидатуру единогласно проголосовали местные депутаты.
Изначально на этот пост претендовали 18 человек, но 

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77-летняя пенсионерка разбилась насмерть в ДТП под Самарой, есть фото

Вчера, 26 ноября, около 12 часов дня на автотрассе «Николаевка – Черновский – Белозерки» в Волжском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии полиции, 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Renault», не справилась 
27 ноября 2016, 01:53
Монумент «Серп и молот» в Торновом возвратили на место, есть фото

Монумент «Серп и молот» в Торновом возвратили на место, есть фото

Резонансная история с самовольным демонтажем памятника «Серп и молот» завершилась неожиданно быстро. Местные фермеры помогли восстановить конструкцию и установить её обратно на постамент. Об этом пишут в группе «Старая Самара» соцсети «ВКонтакте».

Как уже сообщала ТЕРРА, 16 
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Под Самарой спилили памятник «Серп и молот»

Под Самарой спилили памятник «Серп и молот»

В Самарской области полиция начала проверку по факту вандализма в селе Торновое (Волжский район). По предварительной информации, 16 ноября якобы одна из местных жительниц самовольно демонтировала и увезла домой памятник «Серп и молот», являющийся главной сельской достопримечательностью.

Женщина якобы 
21 ноября 2016, 02:57
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