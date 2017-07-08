ДТП со смертельным исходом произошло в Волжском районе Самарской области 7 июля в 22:40, передает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель ехал по магистрали Центральная со стороны Петра Дубрава в направлении Новосемейкино. В пути следования автомобилист совершил наезд на мужчину и женщину, которые шли по проезжей части на неосвещенном участке автодороги. После чего скрылся с места аварии.
В результате мужчина и женщина скончались. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание нарушителя.
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