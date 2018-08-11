6
23
45
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888P  888888b.              88888888888  888       888  888b     d888   .d8888b.  
       d88P   888  "88b                 888      888   o   888  8888b   d8888  d88P  Y88b 
      d88P    888  .88P                 888      888  d8b  888  88888b.d88888       .d88P 
     d88P     8888888K.    8888b.       888      888 d888b 888  888Y88888P888      8888"  
    d88P      888  "Y88b      "88b      888      888d88888b888  888 Y888P 888       "Y8b. 
   d88P       888    888  .d888888      888      88888P Y88888  888  Y8P  888  888    888 
  d88P        888   d88P  888  888      888      8888P   Y8888  888   "   888  Y88b  d88P 
 d8888888888  8888888P"   "Y888888      888      888P     Y888  888       888   "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Лже-террорист из Самары получил два года

Лже-террорист из Самары получил два года

В Железнодорожном районном суде вынесли приговор самарцу, который в апреле этого года сообщил о минировании торгового центра «Аврора Молл». Сообщение оказалось ложным, но работу ТЦ пришлось блокировать на несколько часов. Все это случилось после волны звонков о минировании российских школ, 

10 августа 2018, 07:00
Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
10 августа 2018, 02:14
Мошеннику, который обманывал дольщиков в Похвистнево, дали условный срок

Мошеннику, который обманывал дольщиков в Похвистнево, дали условный срок

В Самарской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора агентства недвижимости, которого обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2014-2017 годах подозреваемый обманывал дольщиков многоквартирного дома, расположенного на улице Кооперативной, 128 
10 августа 2018, 12:06
Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

В Самаре вынесли приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в телефонных мошенничествах. Теперь он проведет в колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев. Приговор вступил в силу, сообщили в региональном ГУ МВД. 
 
Неоднократно судимый за мошенничества, грабежи, кражи, нападения мужчина решил 
10 августа 2018, 10:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх