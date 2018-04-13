В Самаре пойдет под суд глава автономной некоммерческой организации «Поволжская лаборатория судебной экспертизы». Женщину обвиняют в коммерческом подкупе. Её поймали с поличным при получении 380 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги женщина, которая занимает пост гендиректора организации, пообещала не чинить препятствий при отправлении заключения эксперта в Арбитражный суд Самарской области и не направлять туда мотивированных сообщений об отзыве документа по надуманным основаниям. Денежные средства в качестве оплаты за бездействие были получены топ-менеджером лаборатории от гендиректора одной из самарских фирм. При передаче суммы 20 декабря 2017 года женщина была задержана сотрудниками полиции на месте происшествия. Ей инкриминировали коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Подозреваемой грозит до 9 лет лишения свободы и штраф до 12 миллионов рублей.
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