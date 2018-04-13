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Как судили Telegram

Как судили Telegram

Таганский районный суд Москвы все-таки выдал разрешение Роскомнадзору на блокировку мессенджера Telegram в России. Впрочем, если это и случится, то не сегодня. Ведомству нужно будет согласовать свои действия о с интернет-провайдерами и магазинами приложений. Началось все с того, что основатель 

13 апреля 2018, 05:24
На директора самарской «Весны» завели уголовное дело

На директора самарской «Весны» завели уголовное дело

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора парфюмерной фабрики «Весна». Топ-менеджера подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в прошлом году компания умышленно занизила сумму налогооблагаемой базы за 2016 год по земельному налогу и предоставила в ИФНС 

13 апреля 2018, 04:48
Арбитраж Москвы признал картельный сговор между самарскими фармацевтами

Арбитраж Москвы признал картельный сговор между самарскими фармацевтами

Арбитражный суд Москвы признал картельный сговор между двумя самарскими компаниями «ФАРМ СКД» и «НОВАФАРМ». В ходе госзакупок они удерживали высокие цены на лекарственные препараты для больниц. Как установило самарское управление ФАС, фирмы приняли участие в более чем 400 аукционах на 

13 апреля 2018, 04:41
Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

В 2016 году на улице Новозаводской в Тольятти был обнаружен участок земли, загрязненный нефтепродуктами. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в происшествии оказался виноват руководитель фирмы ООО «Константа». Она занималась производством бензина. Именно работа установки по переработке 

12 апреля 2018, 04:53
Женщина наказана за мат в адрес самарского полицейского

Женщина наказана за мат в адрес самарского полицейского

В Самарской области женщина наказана за мат в адрес самарского полицейского. По данным прокуратуры, в этот момент гражданка, ранее судимая, была пьяна. Согласно материалам уголовного дела, возбужденного по статье 319 УК РФ, жительница Новокуйбышевска оскорбила стража порядка, исполнявшего свои должностные 

12 апреля 2018, 11:17
Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре

Еще одно дело на кадровика «Почты России» завели в Самаре

В Самаре на бывшего кадровика «Почты России» возбуждено еще одно уголовное дело. Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале силовики задержали по подозрению в получении крупной взятки 58-летнюю руководительницу отдела кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям 
11 апреля 2018, 12:04
Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти

Уголовное дело на сотрудницу «Почты России» заведено в Тольятти

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы «Почты России» - начальника отделения почтовой связи поселка Федоровка ОСП «Тольяттинский почтамт». Ей вменяют  «мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» (часть третья статьи 159 УК РФ). По версии правоохранительных органов, она 

9 апреля 2018, 11:11
Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

Уголовное дело о драке студентов в общежитии заведено в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело о драке студентов. Инцидент произошел в общежитии одного из местных учебных заведений. В больницу был доставлен студент – подросток 17 лет. У него диагностировали телесные повреждения.

Как установили полицейские, в подъезде общежития у пострадавшего произошел конфликт 

30 марта 2018, 05:30
В Самаре гендиректора лаборатории подозревают в коммерческом подкупе

В Самаре гендиректора лаборатории подозревают в коммерческом подкупе

В Самаре следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «Поволжской лаборатории судебной экспертизы». Женщину-руководителя этой организации подозревают в коммерческом подкупе на крупную сумму. Она составляет 380 тысяч рублей. По версии следователей, взамен лаборатория не должна была направлять в областной 

1 февраля 2018, 04:19
В Чапаевске директор автотранспортного предприятия обвиняется в коммерческом подкупе

В Чапаевске директор автотранспортного предприятия обвиняется в коммерческом подкупе

Завершено расследование уголовного дела против 56-летнего директора муниципального унитарного предприятия «Чапаевсктранссервис», сообщает региональная прокуратура. Он обвиняется в коммерческом подкупе.

С мая 2010 года по март 2011-го обвиняемый занимал две должности: директора муниципального унитарного предприятия «Чапаевсктранссервис» и директора ООО «Чапаевская автотранспортная компания». 

24 июня 2014, 04:54
Совладелец ЧТПЗ Андрей Комаров заподозрен в подкупе

Совладелец ЧТПЗ Андрей Комаров заподозрен в подкупе

Вчера МВД сообщило, что в ночь на четверг был задержан основной владелец Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрей Комаров (у него 90% ЧТПЗ), пишут "Ведомости". Предпринимателя, чье состояние Forbes оценивает в $750 млн (138-е место в списке богатейших россиян), и его 

14 марта 2014, 01:11
Microsoft подозревают в подкупе чиновников

Microsoft подозревают в подкупе чиновников

Расследование США в отношении ряда партнеров Microsoft, подозреваемых в подкупе иностранных чиновников, затрагивает деятельность компании в России и Пакистане, сообщают "Ведомости".

Регулирующие органы США начали расследование в марте. Внимание регуляторов привлекло присланное еще в 2012 г. сообщение анонимного осведомителя о практике 

23 августа 2013, 12:07
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