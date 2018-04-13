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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

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До 1500 болельщиков из Швейцарии побывают во время ЧМ-2018 в Самаре

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"Мы настроены очень оптимистично и надеемся, что сборная Швейцарии дойдет до четвертьфинала. В этом случае Самару могут посетить 

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В Самаре дорожники начали гарантийный ремонт тротуаров и дорог. До понедельника, 16 апреля, проходит осмотр участков, отремонтированных в период с 2013 по 2017 год. При обнаружении дефектов составляют акты, которые передадут подрядчикам для устранения повреждений дорог и тротуаров по гарантии. 
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Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях

Дорожные знаки разрешили устанавливать на зданиях и ограждениях

О новом нацстандарте, подразумевающем возможность нахождения знаков дорожного движения на домах и ограждениях, рассказали «Известия». Как поясняют специалисты, новшество касается лишь разряда знаков парковки, например «Остановка запрещена» и т.п.
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СМИ рассказали о планах уменьшить дорожные знаки в России вдвое

СМИ рассказали о планах уменьшить дорожные знаки в России вдвое

В Российской Федерации габариты дорожных знаков нескоростной улично-дорожной сети станут меньше примерно в 2 раза. Речь идет об участках со скоростью движения до 60 км/ч. Об этом рассказывают «Известия».
По сведениям специалистов Росстандарта, в РФ разрешат размещать знаки размером до 

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В Самаре просят изменить надписи на дорожных знаках

В Самаре просят изменить надписи на дорожных знаках

Пользователи «Твиттера» обсуждают надписи на дорожных знаках, установленных в Самаре. В частности, на одной из табличек при «переводе» названий улица Студеный Овраг превратилась в ul. Studenyy Ovrаg, Демократическая – в Demokraticheskaya ul., Волжское шоссе – в Volzhskoe sh.  Пользователи указывают 

29 ноября 2017, 03:26
В России уменьшат дорожные знаки

В России уменьшат дорожные знаки

Дорожные знаки в Российской Федерации собираются уменьшить в размерах. До конца текущего года в госстандартах появятся коррективы, которые будут предусматривать соответствующие изменения.
Данное решение было принято правительственной комиссией, занимающейся вопросами безопасности дорожного движения. Как отмечается, «она поддержала резолюцию о выводе 

1 сентября 2017, 09:21
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