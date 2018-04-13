В Самаре предусмотрено более 101 миллиона рублей на установку к ЧМ-2018 дорожных знаков, которые после чемпионата уберут. Подрядчика для выполнения работ по созданию системы городской навигации ищет региональный минтранс. Помимо дорожных знаков, предусмотрена установка светофоров, ограждений, фан-барьеров, табло прибытия транспорта, кубы и стелы ФИФА. Работы должны выполнить к 13 июня. Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. В Самаре на стадионе «Самара Арена» намечено проведение шести матчей – четыре встречи группового этапа 17, 21, 25, 28 июня, матч 1/8 финала – 2 июля, и четвертьфинальная игра – 7 июля.
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