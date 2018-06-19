В ближайший месяц в Самару приедут около ста тысяч иностранцев из 145 стран мира. По прогнозам областного департамента туризма, больше всего болельщиков будет из Колумбии - почти 20 тысяч человек, из Бразилии - 9 тысяч, а также из Австралии, Мексики, США, Германии, Коста-Рики, Англии, Уругвая и Китая. В последнем случае ждут 1800 гостей. Но пока самой многочисленной иностранной делегацией на нашей земле считается австралийская.
7,5 тысяч болельщиков преодолели почти 15 тысяч километров пути, чтобы 21 июня на стадионе «Самара Арена» поддержать свою национальную сборную в поединке против Дании.
Болельщики австралийской сборной бросили вызов своим российским коллегам и провели товарищеский матч. Стороны выставили сразу по 4 команды. Столицу 63-го региона представляли ветераны «Крыльев», члены правительства Самарской области и также лучшая команда прошедшего чемпионата города. Символический первый удар по мячу нанес врио губернатора Дмитрий Азаров, который совместил деловой костюм и спортивные кроссовки.
«Хочу пожелать гостям в полной мере узнать и насладиться красотой нашего города, насладиться и порадоваться гостеприимству. Вы приехали издалека и я очень надеюсь, что вы не пожалеете, что потратили столько времени и сил чтобы добраться до Самары, и запомните эти дни навсегда», - обратился к гостями врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Сборная Самарской области одержала победу в товарищеском мачте со счетом 10:8.
Напомним, на новом самарском стадионе первый матч состоялся 17 июня. Сербия обыграла Коста-Рику со счетом 1:0. Следующий поединок, в котором как раз и сыграют австралийцы и датчане пройдет 21 июня, 25-го - на «Самара Арене» состоится, пожалуй, самый важный поединок для сборной России на групповом этапе против команды Уругвая, а 28-го - Сенегал примет Колумбию. Одна восьмая финала - запланировала на 2 июля. А заключительная игра для Самары на чемпионате мира Четвертьфинал - 7 числа.
Расписание матчей в Самаре.
Групповой этап:
17 июня. 16:00: Е3-Е4 Сербия - Коста-Рика
21 июня. 16:00: С4-С2 Дания - Австралия
25 июня. 18:00: А4 Россия - Уругвай
28 июня. 18:00: H2-H3 Сенегал - Колумбия
1/8 финала:
2 июля. 18:00: 1Е-2F
1/4 финала:
7 июля, суббота, 18:00.
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