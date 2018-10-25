|
Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук
|
25 октября 2018, 05:49
|
В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф
В общественном транспорте Самары - автобусах, троллейбусах,трамваях и метро могут ввести пересадочный тариф. По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина,такую систему используют и в других городах. В том же Екатеринбурге пассажиры могут приобрести проездные на 30 минут за 28 рублей …
|
25 октября 2018, 04:53
|
В автокатастрофе под Сызранью погибли два человека, третий - попал в реанимацию
|
25 октября 2018, 04:19
|
В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин
|
25 октября 2018, 03:17
|
На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»
В воскресенье, 28 октября, официально откроется обновленное основное поле стадиона «Металлург». Первый матч на новом искусственном покрытии сыграют сборная ветеранов России и команда ветеранов «Крыльев Советов». На поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+.
За сборную России будут …
|
24 октября 2018, 08:32
|
С застройщика «Самара Арены» требуют 2,7 млн рублей за свет
|
24 октября 2018, 07:35
|
Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом
Арбитражный суд Татарстана признал финансово несостоятельной компанию, которая строила стадион «Самара Арена». Речь идет о фирме «Татдорстрой». Иск о банкротстве поступил от московского общества «МК-Логистика», которому казанское предприятие задолжало более 9 миллионов рублей. В отношении последнего введена процедура наблюдения. Арбитражному …
|
23 октября 2018, 11:15
|
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом» в Екатеринбурге
|
20 октября 2018, 05:35
|
«Крылья Советов»: запрещенных препаратов в крови Тигиева не нашли
Самарский футбольный клуб опубликовал официальный комментарий о громких задержаниях своих футболистов в минувшие выходные. Напомним, что по подозрению в пьяном вождении задержали сразу двух игроков команды — Евгения Башкирова и Георгия Тигиева. Как сообщала общественная организация «Ночной патруль», медицинское …
|
15 октября 2018, 06:24
|
В продажу поступили билеты на матч «Крылья Советов» - «Зенит»
|
12 октября 2018, 10:54
|
Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками
В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате …
|
11 октября 2018, 03:02
|
«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером
|
11 октября 2018, 10:51