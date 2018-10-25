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Материалы по теме:

Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

В речном порту Сызрани полицейские задержали жителей Тольятти. По версии силовиков, они ловили щуку незаконным способом — с помощью остроги. На момент задержаний их добыча насчитывала 10 щук. Нанесенный рыболовами ущерб оценивается в 2500 рублей. Сейчас в отношении подозреваемых возбудили 
25 октября 2018, 05:49
В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф

В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф

В общественном транспорте Самары - автобусах, троллейбусах,трамваях и метро могут ввести пересадочный тариф. По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина,такую систему используют и в других городах. В том же Екатеринбурге пассажиры могут приобрести проездные на 30 минут за 28 рублей 
25 октября 2018, 04:53
В автокатастрофе под Сызранью погибли два человека, третий - попал в реанимацию

В автокатастрофе под Сызранью погибли два человека, третий - попал в реанимацию

В четверг, 25 октября, под Сызранью произошла трагедия — в страшном ДТП погибли два человека. Примерно в 13:30 на 12 километре сызранской обводной дороги лоб в лоб столкнулись две иномарки - Kia Cerato с ульяновскими номерами и Chevrolet Lacetti из 
25 октября 2018, 04:19
В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин

В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин

Стало известно, что этой зимой на улицы областной столицы выйдут 780 единиц спецтехники. В том числе погрузчики, тракторы и самосвалы, комбинированные машины на базе автомобиля КАМАЗ и малогабаритные погрузчики, которые задействованы на уборке тротуаров. Как пояснили в мэрии, вся техника 
25 октября 2018, 03:17
На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»

На обновленном поле «Металлурга» сыграют ветераны сборной России и «Крыльев»

В воскресенье, 28 октября, официально откроется обновленное основное поле стадиона «Металлург». Первый матч на новом искусственном покрытии сыграют сборная ветеранов России и команда ветеранов «Крыльев Советов». На поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+.

За сборную России будут 
24 октября 2018, 08:32
С застройщика «Самара Арены» требуют 2,7 млн рублей за свет

С застройщика «Самара Арены» требуют 2,7 млн рублей за свет

«Самараэнерго» начало через суд взыскивать долги с ПСО «Казань» за электроснабжение стадиона «Самара Арена». Соответствующий иск поступил в арбитраж Самарской области. Сумма требования - 2 млн 700 тысяч рублей. Энергетики предупреждают, что вскоре могут последовать и другие исковые заявления, так 
24 октября 2018, 07:35
Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом

Фирму, которая строила стадион «Самара Арена», признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал финансово несостоятельной компанию, которая строила стадион «Самара Арена». Речь идет о фирме «Татдорстрой». Иск о банкротстве поступил от московского общества «МК-Логистика», которому казанское предприятие задолжало более 9 миллионов рублей. В отношении последнего введена процедура наблюдения. Арбитражному 
23 октября 2018, 11:15
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом» в Екатеринбурге

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом» в Екатеринбурге

В матче 11-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» на выезде в Екатеринбурге сыграли вничью с местным «Уралом» – 1:1.
 
Счет был открыт на 29-й минуте. После заброса мяча в штрафную Николай Димитров сбросил на Андрея Панюкова, который расстрелял пустой 
20 октября 2018, 05:35
«Крылья Советов»: запрещенных препаратов в крови Тигиева не нашли

«Крылья Советов»: запрещенных препаратов в крови Тигиева не нашли

Самарский футбольный клуб опубликовал официальный комментарий о громких задержаниях своих футболистов в минувшие выходные. Напомним, что по подозрению в пьяном вождении задержали сразу двух игроков команды — Евгения Башкирова и Георгия Тигиева. Как сообщала общественная организация «Ночной патруль», медицинское 
15 октября 2018, 06:24
В продажу поступили билеты на матч «Крылья Советов» - «Зенит»

В продажу поступили билеты на матч «Крылья Советов» - «Зенит»

С пятницы, 12 октября, стартовала продажа билетов на матч 12-го тура российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом». Игра пройдет 29 октября на стадионе «Самара Арена» в 19:00. Цены на билеты начинаются от 400 рублей.

Купить их можно 
12 октября 2018, 10:54
Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате 
11 октября 2018, 03:02
«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером

«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером

В среду, 10 октября, «Крылья Советов» провели первую тренировку под руководством нового наставника команды Миодрага Божевича.  Напомним, что после победной игры с «Динамо» футболисты получили несколько выходных.

Пока «Крылья» готовятся к новому матчу в неполном составе: в расположении своих 
11 октября 2018, 10:51
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