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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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28 августа 2018, 06:05
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Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку
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28 августа 2018, 05:44
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40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии
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28 августа 2018, 05:06
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Новым начальником таможенного поста «Аэропорт Самара» стал Антон Антонов
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23 августа 2018, 04:32
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В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов
"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.
"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из …
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13 августа 2018, 08:49
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Самарцы выяснили, почему самолеты низко летают над городом
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13 августа 2018, 09:32
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Где отдыхают самарцы этим летом
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3 августа 2018, 12:35