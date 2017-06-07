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МЭР и Минпромторг разработают новый способ поддержки автопрома
Минэкономразвития вместе с Минпромторгом до конца лета создадут новый механизм поддержки автопрома. Как сообщают российские информагентства, он может заработать в 2019 году.
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7 июня 2017, 02:22
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В России бедняков накормят на 10 тысяч в год
Расчеты адресной помощи на приобретение продуктов питания озвучил руководитель Минпромторга Денис Мантуров.
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6 июня 2017, 06:07
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Овощи и фрукты стали дороже: обзор цен в Самарской области
Региональное Минэкономразвития подготовило очередной ежемесячный мониторинг цен потребительского рынка. Согласно документу, в прошлом месяце цены выросли на картофель, капусту, лук и морковь. Незначительно подорожали яблоки, апельсины и мандарины. Вместе с тем, отмечают в ведомстве, сохранилась тенденция снижения стоимости яиц, гречневой …
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2 июня 2017, 03:28
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Минпромторг предложил контролировать техосмотр по спутнику
Чтобы автомобилисты не обманывали страховщиков, посещение пунктов техосмотра планируется контролировать при помощи ГЛОНАСС, а сами диагностические карты сделать электронными. Новые инициативы изложены в письме Минпромторга кабмину.
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19 мая 2017, 10:22
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ГОСТу возвращают статус: В России запускают проверку продуктов на соответствие стандарту
С сегодняшнего дня в Российской Федерации стартует проверка соответствия продуктов питания ГОСТам. Об этом рассказывают "Известия" со ссылкой на Минпромторг.
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15 мая 2017, 11:20
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Индийские ученые назвали продукт, защищающий зубы от кариеса
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21 апреля 2017, 10:03
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Ученые назвали продукты, вызывающие пищевую зависимость
Группа ученых по результатам недавнего исследования определила продукты питания, которые могут вызывать пищевую зависимость. По словам экспертов, существует такая пища, которая оказывает особое влияние на мозг людей.
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11 апреля 2017, 11:25
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Российские исследователи узнали, чем в древности питались жители Дальнего Востока
Меню каменного века составили российские и японские ученые в результате серии исследований. В этой работе участвовали сотрудники Дальневосточного федерального университета.
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6 апреля 2017, 09:48