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Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани

Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани

В четверг, 9 августа, странный пешеход едва не спровоцировал серьезную аварию в Сызрани. По словам автомобилистов, на перекрестке трассы М-5 «Урал» и дороги Сызрань - Октябрьск мужчина невысокого роста, возможно, подросток в спортивном синем костюме буквально кидался под колеса проезжавших 
10 августа 2018, 02:50
Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
10 августа 2018, 02:14
18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре

18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре

В четверг вечером, 9 августа, в ДТП в областной столице пострадал пешеход. По информации регионального ГУ МВД, в 21:55 18-летняя автомобилистка ехала по внутриквартальному проезду дома №198 «а» по улице Ново-Садовой. Девушка не смогла контролировать движение своей машины и ее 
10 августа 2018, 01:59
Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

В Кировском районном суде Самары прошли прения по уголовному делу в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за зачисление в школу ученика.

Гособвинитель попросил для экс-руководителя гимназии 7 лет 
10 августа 2018, 01:51
Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре

Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре

Новый скандал возник в самарской стоматологической поликлинике № 2 Промышленного района, отданной в концессию частному мединституту "Реавиз", афеллированному известному в медицинских кругах бизнесмену Николаю Лысову. В течение года врачи так и не смогли найти общий язык со своим новым руководством. 
10 августа 2018, 01:21
Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек

В Самаре вынесли приговор 33-летнему мужчине, которого обвиняли в телефонных мошенничествах. Теперь он проведет в колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев. Приговор вступил в силу, сообщили в региональном ГУ МВД. 
 
Неоднократно судимый за мошенничества, грабежи, кражи, нападения мужчина решил 
10 августа 2018, 10:48
В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.

По версии 
10 августа 2018, 10:19
В убийстве 23-летнего парня, утонувшего на озере Костыли, обвиняют жителя Самарской области

В убийстве 23-летнего парня, утонувшего на озере Костыли, обвиняют жителя Самарской области

В Самарской области раскрыто убийство 23-летнего парня на озере Костыли. Тело молодого человека нашли водолазы. Следователям 63-го региона помогали коллеги из Москвы, их привлекли к делу после анонимной жалобы в центральный аппарат СК России. Уголовное дело тут же было взято 
10 августа 2018, 09:30
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