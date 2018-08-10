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Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани
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10 августа 2018, 02:50
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Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение
В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
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10 августа 2018, 02:14
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18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре
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10 августа 2018, 01:59
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Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет
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10 августа 2018, 01:51
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Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре
Новый скандал возник в самарской стоматологической поликлинике № 2 Промышленного района, отданной в концессию частному мединституту "Реавиз", афеллированному известному в медицинских кругах бизнесмену Николаю Лысову. В течение года врачи так и не смогли найти общий язык со своим новым руководством. …
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10 августа 2018, 01:21
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Три года «строгача» дали телефонному мошеннику из Самары, обиравшему старушек
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10 августа 2018, 10:48
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В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.
По версии …
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10 августа 2018, 10:19
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В убийстве 23-летнего парня, утонувшего на озере Костыли, обвиняют жителя Самарской области
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10 августа 2018, 09:30