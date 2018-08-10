В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков



По версии … Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.По версии