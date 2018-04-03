В полицию поступило сообщение о краже, совершенной на территории одного из кафе в Жигулевске. 44-летняя женщина решила отдохнуть со своими друзьями, а когда вернулась с танцпола, обнаружила, что из ее сумки исчезли кошелек и мобильный телефон. Ущерб она оценила в 19 500 рублей.
Прибывшие в кафе полицейские, осмотрели место происшествия, а также опросили всех возможных свидетелей. В итоге они пришли к выводу, что кражу мог совершить 27-летний знакомый потерпевшей. Ориентировка на подозреваемого была направлена всем оперативным и наружным службам. Вскоре мужчину на улице задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции.
Предполагаемый преступник в свое время уже привлекался к суду за кражу. В ходе опроса он признался в содеянном. На него заведено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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