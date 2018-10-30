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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

Эксперты рассказали, где любят отдыхать самарцы

Эксперты рассказали, где любят отдыхать самарцы

Любимыми местами отдыха самарцев являются парки в спальных районах. К такому выводу пришли в компании МТС после анализа мобильного трафика в летний период и выявления участков массовой локации. Лидером по голосовому и интернет-трафику ожидаемо стал парк имени Гагарина – излюбленное 
30 октября 2018, 09:08
В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином

В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином

Самарский паблик "Клуба поддержки семьи и детства "Вместе" сообщил в соцсети "ВКонтакте", что 28 октября прошел благотворительный творческий мастер-класс!

"Вместе с нашими ребятами мы рисовали пластилином и гуашью! Оказывается, рисовать можно не только красками. Рисовать можно и пластилином! 
30 октября 2018, 08:58
В блогах: в Самаре

В блогах: в Самаре "попадание" в детский сад превратилось в тотализатор

Самарчанка Кристина Касабова пожаловалась в "Фейсбуке", что очередная попытка попасть в детский сад "увенчалась провалом". "Возможность реализовать свои конституционные права превратилась в Самаре в рулетку. Я проиграла «тотализатору» городского департамента образования, - негодует девушка. - При наличии свободных мест 
30 октября 2018, 05:29
В Тольятти пьяный отец напал на годовалую дочь: ребенок в крайне тяжелом состоянии

В Тольятти пьяный отец напал на годовалую дочь: ребенок в крайне тяжелом состоянии

Во вторник, 30 октября, примерно в 10:00 в Тольятти из квартиры в больницу была доставлена годовалая девочка с серьезными травмами. Сейчас за ее жизнь и здоровье борются врачи, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Следственный отдел Автозаводского района возбудил уголовное 
30 октября 2018, 05:18
«Сегодня мы заслуживали большего»: «Крылья Советов» уступили «Зениту»

«Сегодня мы заслуживали большего»: «Крылья Советов» уступили «Зениту»

В понедельник, 29 октября, в матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» питерский «Зенит». На игре присутствовали 27 102 зрителя. Хозяева поля уступили лидеру чемпионата с преимуществом в одно очко, матч завершился со счетом 0:1. 
29 октября 2018, 09:44
На матч «Крылья Советов» - «Зенит» придут 26 тысяч болельщиков

На матч «Крылья Советов» - «Зенит» придут 26 тысяч болельщиков

В понедельник, 29 октября, на матче 12-го тура российской Премьер-лиги на стадионе «Самара Арена» должны побывать до 26 тысяч болельщиков. 

- На матче ожидается до 26 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат 700 болельщиков, - сообщили представители питерского клуба.
 
Известно, что на 
29 октября 2018, 03:02
В Самаре появились еще одни «Крылья Советов»

В Самаре появились еще одни «Крылья Советов»

В понедельник, 29 октября, в перерыве матча между самарскими «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» болельщикам представят новую регбийную команду, которая будет выступать под брендом «Крыльев Советов». Планируется, что она будет участвовать в Чемпионате России среди любительских коллективов. Команду сформируют на 
29 октября 2018, 10:56
Молодежка питерского «Зенита» обыграла «Крылья Советов»

Молодежка питерского «Зенита» обыграла «Крылья Советов»

В воскресенье, 28 октября, в Самаре в матче 12 тура Первенства молодежных команд клубов премьер-лиги встречались самарские «Крылья Советов» и питерский «Зенит». Игра завершилась в пользу гостей со счетом 2:1. Со стороны «Зенита» голы забили Алексей Плотников на 42-й минуте 
29 октября 2018, 09:26
До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут

С ноября в областной столице заработает регулярный маршрут до стадиона «Самара Арена»: новую трамвайную ветку на Московском шоссе включили в городскую маршрутную сеть. По словам руководителя департамента транспорта Самары Юрия Тапилина, пока один состав будет ходить раз в 30 минут. 
26 октября 2018, 12:26
«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»

«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к матчу с питерским «Зенитом». Напомним, что игра запланирована на понедельник, 29 октября, на стадионе «Самара Арена». Она начнется в 19:00.

В тренировке в среду, 24 октября, приняли участие все игроки команды. Занятие продолжалось 
25 октября 2018, 02:47
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