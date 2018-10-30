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Эксперты рассказали, где любят отдыхать самарцы
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30 октября 2018, 09:08
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В блогах: в Самаре дети рисовали пластилином
Самарский паблик "Клуба поддержки семьи и детства "Вместе" сообщил в соцсети "ВКонтакте", что 28 октября прошел благотворительный творческий мастер-класс!
"Вместе с нашими ребятами мы рисовали пластилином и гуашью! Оказывается, рисовать можно не только красками. Рисовать можно и пластилином! …
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30 октября 2018, 08:58
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В блогах: в Самаре "попадание" в детский сад превратилось в тотализатор
Самарчанка Кристина Касабова пожаловалась в "Фейсбуке", что очередная попытка попасть в детский сад "увенчалась провалом". "Возможность реализовать свои конституционные права превратилась в Самаре в рулетку. Я проиграла «тотализатору» городского департамента образования, - негодует девушка. - При наличии свободных мест …
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30 октября 2018, 05:29
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В Тольятти пьяный отец напал на годовалую дочь: ребенок в крайне тяжелом состоянии
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30 октября 2018, 05:18
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«Сегодня мы заслуживали большего»: «Крылья Советов» уступили «Зениту»
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29 октября 2018, 09:44
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На матч «Крылья Советов» - «Зенит» придут 26 тысяч болельщиков
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29 октября 2018, 03:02
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В Самаре появились еще одни «Крылья Советов»
В понедельник, 29 октября, в перерыве матча между самарскими «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» болельщикам представят новую регбийную команду, которая будет выступать под брендом «Крыльев Советов». Планируется, что она будет участвовать в Чемпионате России среди любительских коллективов. Команду сформируют на …
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29 октября 2018, 10:56
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Молодежка питерского «Зенита» обыграла «Крылья Советов»
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29 октября 2018, 09:26
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До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут
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26 октября 2018, 12:26
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«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»
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25 октября 2018, 02:47