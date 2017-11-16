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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Уникальная «охлаждающая лавочка» появится в парке «Сокольники» в Москве

Уникальная «охлаждающая лавочка» появится в парке «Сокольники» в Москве

Власти российской столицы сообщили, что 18 августа в парке «Сокольники» установят уникальную лавочку с охлаждением. Об этом информирует официальный сайт московской мэрии.
«Охлаждающая» лавочка разместится на Фонтанной площади столичного парка на этой неделе, а демонтируют ее после наступления осенних холодов. 

14 августа 2017, 02:14
20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей

20 мая в парках Самары - ретро-автомобили и выступления лошадей

В субботу в Самаре впервые состоится День парков, который уже более десяти лет празднуют в столице и Санкт-Петербурге. Разные программы запланированы сразу на нескольких городских площадках.
В парке Щорса жителей и гостей областного центра ждет детский концерт, в парке «Молодежный» 

15 мая 2017, 10:00
«С потолка на голову капает что-то» - обзор самарских туалетов накануне ЧМ-2018

«С потолка на голову капает что-то» - обзор самарских туалетов накануне ЧМ-2018

Блогера Анну Носову беспокоит вопрос, какие туалеты закупят в Самаре к чемпионату мира по футболу? «Я все-таки надеюсь, что они окажутся не фейковыми и не будут состоять из матерчатых баннеров или штакетника с дизайном «косметический ремонт от инвесторов». Сегодня 
28 апреля 2017, 04:25
В парке Гагарина установят новое колесо обозрения

В парке Гагарина установят новое колесо обозрения

В 2017 году в парке Гагарина появится обновленное колесо обозрения. Об этом стало известно в ходе совещания в городской администрации. Установку аттракциона в мэрии назвали одной из приоритетных задач для МАУ «Парки Самары» в текущем году.

Напомним, старое колесо 
27 января 2017, 11:55
В самарских парках заработали зимние горки

В самарских парках заработали зимние горки

Уже сейчас можно покататься на ватрушках в парке Гагарина, в парке 50 лет Октября на Металлурге, в «Дружбе». В парке Победы в этом году зальют каток. Там можно будет взять коньки напрокат и воспользоваться камерой хранения. Касса работает ежедневно без 

6 декабря 2016, 12:22
В Самаре в парке Гагарина появились бесплатные туалеты

В Самаре в парке Гагарина появились бесплатные туалеты

В Самаре увеличилось число бесплатных туалетов. Как сообщает мэрия, два биомодуля заработали в парке имени Гагарина. Пока они работают только в выходные, но, когда наберут весь обслуживающий персонал, уборные будут открыты ежедневно. Как уже сообщала «ТЕРРА», в рамках подготовки города 

23 сентября 2016, 02:52
Ученые: На поверхности смартфонов живет в 18 раз больше бактерий, чем в туалете

Ученые: На поверхности смартфонов живет в 18 раз больше бактерий, чем в туалете

Группа британских исследователей из университета Сурея пришла к выводу, что на поверхности любого смартфона живет значительно больше вирусов и бактерий, чем в общественном туалете. При этом количество микроорганизмов практически не зависит от личной гигиены владельца гаджета.
Ученые отмечают, что на 
10 января 2016, 09:14
АвтоВАЗ потратил деньги с продаж Infiniti на туалеты

АвтоВАЗ потратил деньги с продаж Infiniti на туалеты

Руководство АвтоВАЗа сменило иномарки на автомашины собственного производства. 10 машин персональных Infiniti QX56 были проданы с аукциона, а вырученные средства были направлены на улучшение условий труда на заводе. Об этом заявил президент автогиганта Бу Андерссон в интервью телеканалу "Россия-24".
18 августа 2015, 10:48
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