В Самаре в следующем году потратят из бюджета 7 миллионов рублей на содержание общественных туалетов, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии самарской мэрии. Согласно техзаданию, в туалетах исполнитель обязан будет систематически проводить уборку, подметать прилегающую территорию, контролировать состояние сантехоборудования, систем канализации, водоснабжения и освещения, а также организовать дежурство уборщиков, откачивать и вывозить отходы, заправлять емкости и диспенсеры. Речь идет о семи уборных, расположенных в скверах имени Пушкина и Высоцкого, на улице Маяковского рядом с цирком, на площади Куйбышева, а также о двух санобъектах в парке Победы. Подрядчик определится 8 декабря.
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