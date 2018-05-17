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В блогах: «Снятие ареста с карты «с сюрпризом»
На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» продолжают жаловаться на не совсем качественную работу Сбербанка в Самаре. На этот раз клиенты поведали, как неимоверно трудно финансовому учреждению дается одна элементарная операция с картами. «Еще 27 апреля пристав отправил по электронной …
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17 мая 2018, 10:19
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В блогах: «Вы зачем в парке Металлургов все разломали?»
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16 мая 2018, 11:53
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В блогах: «Проблемы со страхованием ипотеки у Сбербанка в Самаре»
На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру» продолжают жаловаться на не совсем качественную работу Сбербанка в Самаре. На этот раз пользователи пишут про необъяснимые проблемы со страхованием ипотеки. "Взяла ипотечный кредит в Сбербанке, в условия которого входит обязательное страхование залогового …
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16 мая 2018, 11:47
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В блогах: «Ж/д вокзал накрыло информатизацией!»
Блогер Ольга Потапова рассказала, что самарский "ж/д вокзал накрыло информатизацией"! "Теперь тут все как в банке: нужно сначала взять талон, а потом смотреть на табло и слушать голосовой вызов. Кстати, мне понравилось! В момент получения мною талона вызывали семьсот …
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15 мая 2018, 07:00
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В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе
Мэрия областного центра приняла решение о принудительном сносе кафе «Самарка». Это заведение расположено на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Советском районе Самары. Власти города признали это кафе самовольной постройкой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Организацию …
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7 февраля 2018, 09:52
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Самарское УФАС наказало чиновников из мэрии Новокуйбышевска
Управление ФАС по Самарской области оштрафовало 3 сотрудников мэрии Новокуйбышевска за то, что они не проверили лицензию участника аукциона. Нарушение было выявлено при проведении конкурса на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок. Максимальная цена контракта составляла 1 миллион рублей.
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19 января 2018, 01:25
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Тольяттинские чиновники хотят взыскать с дизайнеров 3,4 млн рублей
Принципиальные чиновники в Тольятти. Местная мэрия снова начала судиться с подрядчиками из-за неустойки по муниципальному контракту. На этот раз горадминистрация требует 3 миллиона 400 тысяч рублей от разработчика проекта «Выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля». …
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12 января 2018, 02:10
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На содержание семи туалетов Самары выделят 7 млн рублей
В Самаре в следующем году потратят из бюджета 7 миллионов рублей на содержание общественных туалетов, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявил департамент городского хозяйства и экологии самарской мэрии. Согласно техзаданию, в туалетах исполнитель обязан будет …
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16 ноября 2017, 07:04
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Мэрия: с 30 сентября в Самаре начнется подключение к теплу жилых домов
В субботу, 30 сентября, на территории Самары официально начнется подключение к теплу жилых домов, сообщили в мэрии.
«Еще до официального старта отопительного сезона подача тепла была организована в учреждения социальной сферы, требующие повышенного внимания. По состоянию на утренние часы 29 сентября …
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29 сентября 2017, 08:25
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«С потолка на голову капает что-то» - обзор самарских туалетов накануне ЧМ-2018
Блогера Анну Носову беспокоит вопрос, какие туалеты закупят в Самаре к чемпионату мира по футболу? «Я все-таки надеюсь, что они окажутся не фейковыми и не будут состоять из матерчатых баннеров или штакетника с дизайном «косметический ремонт от инвесторов». Сегодня …
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28 апреля 2017, 04:25
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В Самаре в парке Гагарина появились бесплатные туалеты
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23 сентября 2016, 02:52
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Ученые: На поверхности смартфонов живет в 18 раз больше бактерий, чем в туалете
Группа британских исследователей из университета Сурея пришла к выводу, что на поверхности любого смартфона живет значительно больше вирусов и бактерий, чем в общественном туалете. При этом количество микроорганизмов практически не зависит от личной гигиены владельца гаджета.
Ученые отмечают, что на …
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10 января 2016, 09:14