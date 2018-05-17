В блогах: «Снятие ареста с карты «с сюрпризом» продолжают жаловаться на не совсем качественную работу Сбербанка в Самаре. На этот раз клиенты поведали, как неимоверно трудно финансовому учреждению дается одна элементарная операция с картами. «Еще 27 апреля пристав отправил по электронной … На блогосервисе отзывов федерального спецпортала «Банки.ру»на не совсем качественную работу Сбербанка в Самаре. На этот раз клиенты поведали, как неимоверно трудно финансовому учреждению дается одна элементарная операция с картами. «Еще 27 апреля пристав отправил по электронной