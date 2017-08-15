По мнению многих экспертов, выгоднее приобретать iPhone 7 Plus в российской столице и Санкт-Петербурге. Там стоимость падает быстрее всего.
На момент появления в РФ 7 Plus с встроенной памятью на 128 гигабайт реализовывался за 77 тысяч рублей. Сейчас устройство заметно подешевело. Скажем, москвичи имеют возможность купить его за 55 тысяч рублей. Прочие модели от Apple также стали доступнее.
В линейке iPhone 7 Plus модель на 128 гигабайт считается «оптимальной», находясь посередине между спецификациями на 32 и 256 гигабайт. Наименьшего объема памяти, отмечают специалисты, едва ли хватает для хранения снимков, видеозаписей и приложений пользователя.
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