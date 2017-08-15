Продажи iPhone 7 в России упали до рекордного уровня, несмотря на цену В России продажи смартфона iPhone 7 Plus обновили исторический минимум. При этом цена устройства ниже заявленной на 30%.

Перед выходом нового iPhone 8 продавцы начинают избавляться от прежних моделей, цена которых будет падать. Официальные представители требуют на 7-ю модель пока …