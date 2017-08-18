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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Недетский вопрос: Минтранс ужесточит требования для перевозок детей

Недетский вопрос: Минтранс ужесточит требования для перевозок детей

В Минтрансе разработали новые требования к организации детских перевозок. По информации российских СМИ, автобусы, которые транспортируют несовершеннолетних, непременно должны быть оснащены проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.
Нововведение, по замыслу чиновников ведомства, даст возможность транспортным средствам выделяться в потоке и 

16 августа 2017, 09:06
Назван самый продаваемый в июле автомобиль

Назван самый продаваемый в июле автомобиль

Эксперты проанализировали объемы реализации автомобилей на отечественном рынке в июле. Как выяснилось, лидером оказалась южнокорейская KIA Rio.
За прошлый месяц в России продали 8,4 тыс. автомобилей модели KIA Rio. Прирост составил порядка 11%.
«Серебро» в этом рейтинге досталось LADA Granta, 

9 августа 2017, 05:23
Эксперты: В России кроссоверы стали популярнее машин B-класса

Эксперты: В России кроссоверы стали популярнее машин B-класса

Согласно статистическим данным, в России в последнее время постоянно растет спрос на кроссоверы. Как говорят эксперты «Автостата», по популярности эта разновидность транспортных средств уже обошла автомобили B-класса.
За первое полугодие 2017-го вседорожники различного типа разошлись по стране тиражом в 273,9 

21 июля 2017, 05:29
Honda запатентовала интерьер автомобиля с прямоугольным рулем

Honda запатентовала интерьер автомобиля с прямоугольным рулем

Японская корпорация Honda запатентовала салон нового спорткара, который в линейке автопроизводителя будет на ступень ниже NSX. Одна из основных отличительных особенностей модели в том, что она станет комплектоваться прямоугольным рулем.
Патентные изображения разместило издание AutoGuide. Автоновинка будет двухместной. Какие-то элементы 

20 июля 2017, 12:22
Китайский производитель Zotye выпустит новый SUV T700

Китайский производитель Zotye выпустит новый SUV T700

Компания из КНР Zotye планирует расширить линейку SUV. В ближайшее время готовится к выпуску новый кроссовер T700. Экстерьер автоновинки выполнят на базе концепта Zotye T600 S, презентованного в прошлом году на автосалоне в Шанхае.
Серийная версия T700 будет презентована по 

19 июля 2016, 12:16
В 2017 году Zotye привезет два новых кроссовера в Россию

В 2017 году Zotye привезет два новых кроссовера в Россию

Китайский автопроизводитель Zotye намерен расширить свой модельный ряд в России двумя новыми кроссоверами. Речь ведется о Zotye T300 и SR8.
Как говорят специалисты, дата начала поставок зависит от времени завершения процедуры сертификации автомобилей. Компания планирует увеличить спектр моторов для уже 

24 июня 2016, 10:33
Zotye планирует продать в РФ 3 тысячи автомобилей в 2016 году

Zotye планирует продать в РФ 3 тысячи автомобилей в 2016 году

Представительство автопроизводителя собирается продать в РФ в 2016 году три тысячи «железных коней». В настоящее время на отечественном рынке присутствуют две модели бренда – кроссовер Т600 и четырехдверка Z300. О намерениях компании из Поднебесной сообщил «Автостат». Завод в Белоруссии, где 
8 апреля 2016, 09:43
Названы российские цены и комплектации нового седана Zotye

Названы российские цены и комплектации нового седана Zotye

В Интернете приведены данные о ценах и технических параметрах китайского седана Zotye, который станет производиться для рынка РФ. Данную информацию распространили представители автопроизводителя. По предварительной информации, Z300 будет иметь две модификации. Наиболее доступная будет стоить примерно семьсот тысяч рублей. Здесь 
1 марта 2016, 09:01
В Москве Range Rover Sport стал самым угоняемым авто

В Москве Range Rover Sport стал самым угоняемым авто

В столице России самым угоняемым авто в прошлом году признан Range Rover Sport. За пределами Московской области таковым является Lexus LX, эти данные приводит одна из страховых компаний, сообщает «Газета.Ru».
Вторым по угоняемости в Москве стал кроссовер Infiniti FX, третьим 
5 марта 2015, 03:56
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