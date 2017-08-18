Представительство автопроизводителя собирается продать в РФ в 2016 году три тысячи «железных коней». В настоящее время на отечественном рынке присутствуют две модели бренда – кроссовер Т600 и четырехдверка Z300. О намерениях компании из Поднебесной сообщил «Автостат». Завод в Белоруссии, где …