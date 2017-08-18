Компания Zotye представила кроссовер, который можно считать «клоном» всемирно известной модели Range Rover Sport. Изображение автоновинки появилось в интернете.
Как отметили эксперты, форма капота, крыша и боковые панели практически полностью повторяют внешний облик легендарной модели. Радиаторная решетка больше вызывает ассоциации с Toyota Land Cruiser 200, а задние фонари автомобиля скорее похожи на такую же оптику от Land Rover Discovery.
Информации о сроках выхода модели на рынок пока нет. Автопроизводитель также держит в тайне название и технические характеристики кроссовера. Специалисты считают, что новый автомобиль будет несколько скромнее по оснащению, чем Range Rover Sport, при этом его стоимость может приятно удивить автолюбителей.
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