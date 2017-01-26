Американские исследователи утверждают, что нашли натуральный продукт, который может полностью заменить людям мясо. По мнению экспертов из Университета Колорадо, насекомые нисколько не уступают мясу по содержанию полезных и питательных веществ, а в некоторых показатетелях даже превосходят его.

Ученые заявили, что в насекомых содержится на 20% …