Насекомое возрастом 100 миллионов лет нашли в Мьянме застывшим в куске янтаря. Ученые из Университета штата Орегон исследовали его и описали на страницах издания Cretaceous Research.
Это создание похоже на муравья, но при этом не принадлежит ни к одному из известных науке насекомых. Ученые определили его в отдельный отряд под наименованием Aethiocarenodea. Самому насекомому дали имя Aethiocarenus burmanicus – в честь рудника, где его обнаружили.
Древний обитатель имел треугольную голову правильной формы и большие глаза. Не исключено, что у него был угол обзора в 180 градусов. Таким образом, поворачивая голову в сторону, он мог наблюдать происходящее позади.
При этом голова этого существа могла двигаться лишь в горизонтальной плоскости – вправо или влево. Современные насекомые обладают способностью поворачивать голову вверх и вниз.
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