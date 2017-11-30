В польском населенном пункте Стшельно местный житель смог снять пролет неопознанного летающего объекта. Кадры с НЛО уже обсуждают в Сети.
Подобный эпизод оказался для Польши первым в своем роде. Прежде представители инопланетного разума не беспокоили жителей польских регионов, рассказывает iReactor.
По словам уфолога, запечатлевшего необычный пролет, объект летал над городом более 10 минут. Впервые этот НЛО наблюдали в минувший уик-энд, но тогда никто из очевидцев не успел сделать ни одного кадра, настолько быстро все произошло. Как полагают польские уфологи, речь может идти о корабле инопланетян, который уже не раз встречали в других регионах Восточной Европы. Уже выдвинута версия, что где-то неподалеку существует база гуманоидов. Официальная наука относится к таким утверждениям скептически.
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