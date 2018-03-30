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Материалы по теме:

Подозреваемый в принуждении 2 девушек к проституции‍ задержан в Самаре

Подозреваемый в принуждении 2 девушек к проституции‍ задержан в Самаре

В Самаре следователи возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Подозреваемый – 21-летнний парень, житель Самарской области. Потерпевшие – две несовершеннолетние девушки. Одна 2000 года рождения, другая - 2001-го. Обе – жительницы Самарской области. По версии силовиков, подозреваемый 

22 марта 2018, 03:28
Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Сотрудники ФСБ и таможенники из Самары уличили фирму «Самарская торговая компания – Экспорт 2002», поставлявшую оборудование на РКЦ «Прогресс», в уклонении от уплаты таможенных платежей, передает samru.ru. Сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй 
5 марта 2018, 02:32
СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

В Самаре сотрудники регионального управления СК России возбудили уголовное дело по факту гибели троих человек. Их тела  были найдены 1 марта в Куйбышевском районе на месте пожара - в сгоревшем частном доме на улице Большая Караванная. Погибли 59-летний хозяин дома и 
5 марта 2018, 01:49
Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев

Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев

В Самаре полицейские задержали представителей медицинской фирмы, подозреваемых в мошенничестве. Всего в деле больше 40 потерпевших. Жертвами обмана становились в основном пожилые самарцы. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

«Злоумышленники убеждали потерпевших в наличии у них опасных заболеваний 

1 марта 2018, 02:36
ФАС заподозрила агрегаторы такси в предновогоднем сговоре

ФАС заподозрила агрегаторы такси в предновогоднем сговоре

Эксперты Федеральной антимонопольной службы РФ рассказали о вероятных картельных соглашениях агрегаторов такси по увеличению цены поездок в предновогодний период. Как отметили эксперты службы, от россиян в последнее время стали гораздо чаще приходить жалобы на увеличение стоимости в 2, а то 

26 декабря 2017, 09:47
ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

Федеральная антимонопольная служба РФ завела дело о картеле поставщиков медицинских изделий на 185 аукционах. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, участники закупок на поставку эндопротезов, имплантов для остеосинтеза, расходных материалов для травматологии и прочих 

23 октября 2017, 03:04
Сговорились на дорогах: ФАС возбудила дело против трех компаний

Сговорились на дорогах: ФАС возбудила дело против трех компаний

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против трех компаний, подозреваемых в организации картельного сговора по поддержанию цен при ремонте автодорог федерального значения, сообщается на официальном сайте ведомства. Победители определялись участниками соглашения заранее. В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не 

5 октября 2017, 08:03
Договорились: ФАС обнаружила картельный сговор по строительству и ремонту дорог

Договорились: ФАС обнаружила картельный сговор по строительству и ремонту дорог

Федеральная антимонопольная служба завела дело о картеле, обвиняемом в антиконкурентном сговоре с целью поддержания цен на торгах по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорог федерального значения. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на представителей службы.
Общая сумма контрактов, оформленных 

5 октября 2017, 09:38
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