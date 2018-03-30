Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по скандальному уголовному делу о картельном сговоре. Его фигурантами являются Сергей Шатило - директор ООО «Современные медицинские технологии», его заместитель Алексей Санкеев, экс-замминистра здравоохранения губернии Альберт Навасардян, а также сотрудники больницы имени Середавина и компании «ДжиИ Хэлскеа», всего семь человек.
Напомним, как уже рассказывала «ТЕРРА», региональное управление Федеральной антимонопольной службы признало виновными в нарушении закона о защите конкуренции областной минздрав, СМТ, клиническую больницу имени Середавина, компании «Центр эффективной хирургии», «Медсимвол» и «ДжиИ Хэлскеа». По версии УФАС, в мае 2016 года они вступили в картельный сговор при проведении торгов на обслуживание медоборудования с ценой контракта свыше 4 миллиардов рублей. При этом о нарушениях заявил руководитель фирмы «ЦЭХ-здоровье» Сергей Рогачев, который утверждал, что его убедили отказаться от участия в тендере, в обмен на субподряд на 180 миллионов рублей. В итоге региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «коммерческий подкуп» и «злоупотребление должностными полномочиями». В суд обвинительное заключение еще не передано.
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