Арбитражный суд Москвы признал картельный сговор между двумя самарскими компаниями «ФАРМ СКД» и «НОВАФАРМ». В ходе госзакупок они удерживали высокие цены на лекарственные препараты для больниц. Как установило самарское управление ФАС, фирмы приняли участие в более чем 400 аукционах на поставку медикаментов, специальных изделий и средств дезинфекции, а также лечебного питания на общую сумму свыше 400 миллионов рублей в 5-и российских регионах. Все аукционы завершились с минимальным снижением начальной цены контракта и при отсутствии конкуренции. Третьим лицом по делу проходит Фонд мониторинга государственных закупок и торгов имуществом «За честные закупки». В 2015 году его активисты обратили внимание, что в 63-й регион лекарства для борьбы с ВИЧ и гепатитом, а также препараты для онкобольных поставляются по завышенным ценам. Так, только для самарского СПИД-центра и тольяттинской больницы № 5 превышение по изученным закупкам составило более 25 миллионов рублей. В торгах фигурировали обе указанные фирмы. Вскоре выяснилось, что они друг с другом аффилированы. ФАС признала сговор. Сейчас самарское МВД по материалам антимонополыциков расследует уголовные дела в отношении должностных лиц обеих компаний.
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