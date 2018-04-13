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Как судили Telegram

Как судили Telegram

Таганский районный суд Москвы все-таки выдал разрешение Роскомнадзору на блокировку мессенджера Telegram в России. Впрочем, если это и случится, то не сегодня. Ведомству нужно будет согласовать свои действия о с интернет-провайдерами и магазинами приложений. Началось все с того, что основатель 

13 апреля 2018, 05:24
Глава Поволжской лаборатории судебной экспертизы пойдет под суд в Самаре

Глава Поволжской лаборатории судебной экспертизы пойдет под суд в Самаре

В Самаре пойдет под суд глава автономной некоммерческой организации «Поволжская лаборатория судебной экспертизы». Женщину обвиняют в коммерческом подкупе. Её поймали с поличным при получении 380 тысяч рублей. По версии следствия, за эти деньги женщина, которая занимает пост гендиректора организации, пообещала 

13 апреля 2018, 05:07
Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

В 2016 году на улице Новозаводской в Тольятти был обнаружен участок земли, загрязненный нефтепродуктами. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в происшествии оказался виноват руководитель фирмы ООО «Константа». Она занималась производством бензина. Именно работа установки по переработке 

12 апреля 2018, 04:53
Женщина наказана за мат в адрес самарского полицейского

Женщина наказана за мат в адрес самарского полицейского

В Самарской области женщина наказана за мат в адрес самарского полицейского. По данным прокуратуры, в этот момент гражданка, ранее судимая, была пьяна. Согласно материалам уголовного дела, возбужденного по статье 319 УК РФ, жительница Новокуйбышевска оскорбила стража порядка, исполнявшего свои должностные 

12 апреля 2018, 11:17
Обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Шатило‍ утверждено

Обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Шатило‍ утверждено

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по скандальному уголовному делу о картельном сговоре. Его фигурантами являются Сергей Шатило - директор ООО «Современные медицинские технологии», его заместитель Алексей Санкеев, экс-замминистра здравоохранения губернии Альберт Навасардян, а также сотрудники компании «ДжиИ Хэлскеа», всего 

30 марта 2018, 01:33
В Госдуме предлагают запретить рекламу лекарств на телевидении и радио

В Госдуме предлагают запретить рекламу лекарств на телевидении и радио

На рассмотрение депутатов Госдумы внесены поправки в закон «О рекламе». Они предполагают полный запрет рекламы лекарственных препаратов на телевидении и радио.

По мнению авторов поправок, они помогут сохранить здоровье жителей страны. Парламентарии считают, что очень часто россияне становятся жертвами 
25 января 2018, 12:50
Аптеки обяжут предлагать клиентам дешевые лекарства

Аптеки обяжут предлагать клиентам дешевые лекарства

Все мы не раз сталкивались с ситуацией: вы приходите в аптеку, и фармацевт настойчиво пытается продать вам лекарства подороже, а информацию о более дешевых аналогах приходится чуть ли не клещами вытягивать. Федеральная антимонопольная служба решила бороться с подобной практикой.
23 января 2018, 11:15
В Финляндии разрабатывают спрей для лечения игромании

В Финляндии разрабатывают спрей для лечения игромании

Финские ученые работают над спреем, который помогает людям побеждать приступы игромании. Это лекарство уже испытали на первой группе из 30 человек. Сейчас набираются добровольцы для прохождения второго этапа. Над препаратом трудятся специалисты Национального института здоровья и благосостояния  и Университета Турку, 
9 января 2018, 09:24
ФАС заподозрила агрегаторы такси в предновогоднем сговоре

ФАС заподозрила агрегаторы такси в предновогоднем сговоре

Эксперты Федеральной антимонопольной службы РФ рассказали о вероятных картельных соглашениях агрегаторов такси по увеличению цены поездок в предновогодний период. Как отметили эксперты службы, от россиян в последнее время стали гораздо чаще приходить жалобы на увеличение стоимости в 2, а то 

26 декабря 2017, 09:47
Маркировку лекарств в российских аптеках начнут вводить в 2018 году

Маркировку лекарств в российских аптеках начнут вводить в 2018 году

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, введение в Российской Федерации маркировки медикаментов стоимостью выше ста рублей собираются осуществить в 2018 году. При этом отмечается, что самый дешевый разряд, где стоимость ниже 50 рублей за упаковку, подпадет под такую схему в 

14 декабря 2017, 10:25
ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

Федеральная антимонопольная служба РФ завела дело о картеле поставщиков медицинских изделий на 185 аукционах. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, участники закупок на поставку эндопротезов, имплантов для остеосинтеза, расходных материалов для травматологии и прочих 

23 октября 2017, 03:04
Сговорились на дорогах: ФАС возбудила дело против трех компаний

Сговорились на дорогах: ФАС возбудила дело против трех компаний

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против трех компаний, подозреваемых в организации картельного сговора по поддержанию цен при ремонте автодорог федерального значения, сообщается на официальном сайте ведомства. Победители определялись участниками соглашения заранее. В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не 

5 октября 2017, 08:03
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