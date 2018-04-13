В 2016 году на улице Новозаводской в Тольятти был обнаружен участок земли, загрязненный нефтепродуктами. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в происшествии оказался виноват руководитель фирмы ООО «Константа». Она занималась производством бензина. Именно работа установки по переработке …