Жесткие фото: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Самарской области В ночь на 8 ноября в Самарской области произошло ДТП сразу с четырьмя автомобилями. Водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом ехал по трассе М-5 от Тольятти в направлении Сызрани. На 905-километре мужчина … В ночь на 8 ноября в Самарской области произошло ДТП сразу с четырьмя автомобилями. Водитель грузовика «Вольво» с полуприцепом ехал по трассе М-5 от Тольятти в направлении Сызрани. На 905-километре мужчина