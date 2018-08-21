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Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»
Со вторника, 21 августа, в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» начал работать новый руководитель селекционного отдела. Им стал Геннадий Голубин, являющийся отцом известного российского рэпера Глеба Голубина, выступающего под псевдонимом Pharaoh.
Ранее Геннадий Голубин работал в московском и брянском …
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21 августа 2018, 03:42
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Двухлетнюю малышку, которую незаконно вывезли из Украины, нашли в Тольятти
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21 августа 2018, 03:04
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В Самарской области нашли мужчину, который утонул еще в апреле
20 августа к специалистам региональной Поисково-спасательной службы поступило сообщение от жителей села Украинка в Красноярском районе. Они обнаружили в реке Кондурче тело утонувшего мужчины.
Оказалось, что о пропаже человека в селе Украинка уже сообщалось в апреле. Тогда на место выезжала водолазная …
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21 августа 2018, 03:01
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Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары
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21 августа 2018, 02:21
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Радиолокационная станция пятого поколения поступила на вооружение военных в Самарской области
На вооружение подразделений ПВО поступила новейшая радиолокационная станция пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ». Установка представляет собой универсальный мобильный комплекс.
Станция предназначена для определения координат, скорости и траектории воздушных целей в высоком разрешении. Установка способна обнаруживать объекты противника даже в условиях активного радиоподавления. …
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27 июня 2018, 01:23
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Под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны
Во вторник, 26 сентября, под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны. Министерство обороны в рамках учений проверило боеспособность соединений, информирует пресс-служба ЦВО. В масштабных маневрах было задействовано около 2000 специалистов противовоздушной обороны. Сразу в нескольких регионах Поволжья в течение …
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26 сентября 2017, 05:21
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Самарские спецназовцы получили бронированные «КамАЗы»
Соединение специального назначения ЦВО, которое базируется в Самарской области, получило бронированные «КамАЗы». Новые 17-тонные машины сделаны из специальной стали, передает samaratoday.ru. Цельнометаллическая кабина трехместная, там есть спальное место. Модуль оборудован специальными бойницами, всего их 8. Аварийные люки установлены на …
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24 августа 2017, 02:04
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Новая мотострелковая бригада ЦВО начнет боевую подготовку под Самарой
С 1 декабря на Рощинском полигоне под Самарой начнутся занятия по боевой подготовке. Сформирована новая мотострелковая бригада Центрального военного округа, сообщили в Минобороны РФ.
С состав формирования войдут мотострелки, артиллеристы, разведчики, военнослужащие из инженерных и других подразделений. В настоящее …
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30 ноября 2016, 10:48
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Самарских миротворцев подняли по тревоге
Утром 18 октября было поднято по тревоге миротворческое подразделение Центрального военного округа, дислоцируемое в Самарской области. Военнослужащие совершили марш-бросок на Рощинский полигон. Более полутора тысяч бойцов отработали в полевых условиях задачи по противодействию провокациям, направленным на дестабилизацию обстановки. Речь идет …
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18 октября 2016, 04:52
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Самарские миротворцы получили более 1000 комплектов экипировки «Ратник»
В миротворческое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в поселке Рощинский Самарской области, по Гособоронзаказу поступила новейшая боевая экипировка «Ратник», сообщает пресс-служба ЦВО. В так называемые «комплекты солдата будущего» входит более 40 элементов, включая композитный бронежилет, средства связи и целеуказания, навигационную …
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22 октября 2015, 04:43
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На обучение в Самарскую область приедут иностранные миротворцы
На Рощинском полигоне в Самарской области начнут обучать миротворцев из Организации Договора о коллективной безопасности. Такое соглашение было подписано в начале июня в Душанбе на саммите министров обороны, сообщают федеральные СМИ. Необходимость в формировании ОДКБ общих военных подразделений связана с …
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18 июня 2015, 12:32
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В Самарской области определят лучших миротворцев ЦВО
Сегодня, 16 марта, на полигоне Рощинский в Самарской области начался смотр-конкурс по полевой выучке среди подразделений миротворческой бригады Центрального военного округа. Более 150 экипажей на бронетранспортерах 82АМ в течение недели будут бороться за звания лучшего командира, наводчика и водителя. Военнослужащие …
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16 марта 2015, 05:14