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Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»

Отца PHARAOH позвали работать в «Крылья Советов»

Со вторника, 21 августа, в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» начал работать новый руководитель селекционного отдела. Им стал Геннадий Голубин, являющийся отцом известного российского рэпера Глеба Голубина, выступающего под псевдонимом Pharaoh.

Ранее Геннадий Голубин работал в московском и брянском 
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Двухлетнюю малышку, которую незаконно вывезли из Украины, нашли в Тольятти

Двухлетнюю малышку, которую незаконно вывезли из Украины, нашли в Тольятти

В одном из межрайонных отделов судебных приставов в Самарской области возбудили исполнительное производство о розыске ребенка, которого незаконно перевезли в Россию. Мама увезла двухлетнюю малышку из Украины на территорию нашей страны, но сделано это было в обход закона. Приставы сумели 
21 августа 2018, 03:04
В Самарской области нашли мужчину, который утонул еще в апреле

В Самарской области нашли мужчину, который утонул еще в апреле

20 августа к специалистам региональной Поисково-спасательной службы поступило сообщение от жителей села Украинка в Красноярском районе. Они обнаружили в реке Кондурче тело утонувшего мужчины.

Оказалось, что о пропаже человека в селе Украинка уже сообщалось в апреле. Тогда на место выезжала водолазная 

21 августа 2018, 03:01
Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Сейчас в областной столице без горячей воды сидят жители 138 домов. Причины у отключения горячего водоснабжения разные.

В 85 домах в границах улиц Ново-Вокзальной, Стара-Загоры, проспекта Кирова это вызвано перекладкой труб. Ориентировочно, горячая вода вернется в дома местных жителей 
21 августа 2018, 02:21
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Радиолокационная станция пятого поколения поступила на вооружение военных в Самарской области

Радиолокационная станция пятого поколения поступила на вооружение военных в Самарской области

На вооружение подразделений ПВО поступила новейшая радиолокационная станция пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ». Установка представляет собой универсальный мобильный комплекс.

Станция предназначена для определения координат, скорости и траектории воздушных целей в высоком разрешении. Установка способна обнаруживать объекты противника даже в условиях активного радиоподавления. 

27 июня 2018, 01:23
Под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны

Под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны

Во вторник, 26 сентября, под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны. Министерство обороны в рамках учений проверило боеспособность соединений, информирует пресс-служба ЦВО. В масштабных маневрах было задействовано около 2000 специалистов противовоздушной обороны. Сразу в нескольких регионах Поволжья в течение 
26 сентября 2017, 05:21
Самарские спецназовцы получили бронированные «КамАЗы»

Самарские спецназовцы получили бронированные «КамАЗы»

Соединение специального назначения ЦВО, которое базируется в Самарской области, получило бронированные «КамАЗы». Новые 17-тонные машины сделаны из специальной стали, передает samaratoday.ru. Цельнометаллическая кабина трехместная, там есть спальное место. Модуль оборудован специальными бойницами, всего их 8. Аварийные люки установлены на 
24 августа 2017, 02:04
Новая мотострелковая бригада ЦВО начнет боевую подготовку под Самарой

Новая мотострелковая бригада ЦВО начнет боевую подготовку под Самарой

С 1 декабря на Рощинском полигоне под Самарой начнутся занятия по боевой подготовке. Сформирована новая мотострелковая бригада Центрального военного округа, сообщили в Минобороны РФ.

С состав формирования войдут мотострелки, артиллеристы, разведчики, военнослужащие из инженерных и других подразделений. В настоящее 
30 ноября 2016, 10:48
Самарских миротворцев подняли по тревоге

Самарских миротворцев подняли по тревоге

Утром 18 октября было поднято по тревоге миротворческое подразделение Центрального военного округа, дислоцируемое в Самарской области. Военнослужащие совершили марш-бросок на Рощинский полигон. Более полутора тысяч бойцов отработали в полевых условиях задачи по противодействию провокациям, направленным на дестабилизацию обстановки. Речь идет 

18 октября 2016, 04:52
Самарские миротворцы получили более 1000 комплектов экипировки «Ратник»

Самарские миротворцы получили более 1000 комплектов экипировки «Ратник»

В миротворческое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в поселке Рощинский Самарской области, по Гособоронзаказу поступила новейшая боевая экипировка «Ратник», сообщает пресс-служба ЦВО. В так называемые «комплекты солдата будущего» входит более 40 элементов, включая композитный бронежилет, средства связи и целеуказания, навигационную 
22 октября 2015, 04:43
На обучение в Самарскую область приедут иностранные миротворцы

На обучение в Самарскую область приедут иностранные миротворцы

На Рощинском полигоне в Самарской области начнут обучать миротворцев из Организации Договора о коллективной безопасности. Такое соглашение было подписано в начале июня в Душанбе на саммите министров обороны, сообщают федеральные СМИ. Необходимость в формировании ОДКБ общих военных подразделений связана с 
18 июня 2015, 12:32
В Самарской области определят лучших миротворцев ЦВО

В Самарской области определят лучших миротворцев ЦВО

Сегодня, 16 марта, на полигоне Рощинский в Самарской области начался смотр-конкурс по полевой выучке среди подразделений миротворческой бригады Центрального военного округа. Более 150 экипажей на бронетранспортерах 82АМ в течение недели будут бороться за звания лучшего командира, наводчика и водителя. Военнослужащие 
16 марта 2015, 05:14
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