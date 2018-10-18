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В Самаре разрешат перекрывать дороги из-за карнавалов и фестивалей
В Самаре хотят разрешить перекрывать дороги из-за шествий, фестивалей и карнавалов. Соответствующую поправку в региональный закон о дорогах одобрили в губернской думе. Ранее власти областного центра имели возможность на законных основаниях перекрывать улицы только из-за публичных или спортмероприятий. Изменение, внесенное …
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18 октября 2018, 06:43
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Инвестиции в искусственное поле «Металлурга» планируют «отбить» за 2-3 года
На самарском стадионе «Металлург» теперь можно будет проводить поединки российской премьер-лиги и летом, и зимой, а также тренироваться в круглогодичном режиме. Сегодня на стадионе завершилась замена натурального травяного газона на синтетический.
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18 октября 2018, 06:35
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Стало известно, на что потратят деньги от VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами»
Доходы от скандальной VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами» потратят на ее благоустройство. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Ремжилуниверсал», на балансе которого находится региональный памятник архитектуры. Компания отреагировала на возмущение пользователей соцсетей по поводу проведения на даче Головкина закрытого «гламурного …
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17 октября 2018, 10:23
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В Самарской области не могут решить проблему с утилизацией шприцов и частей человеческих тел
В Самарской области никак не решат проблему с утилизацией медицинских отходов, которые могут способствовать распространению опасных инфекций в больницах. В регионе для этого существует отдельная структура, однако с ней работает лишь малая часть медучреждений. Ситуация настолько серьезная, что ее вынесли …
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17 октября 2018, 10:17
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В блогах: еще один неприятный сюрприз от "Сбербанка"
Юлия Макарова предупреждает в "ФБ" про еще один неприятный сюрприз от Сбербанка.
"Оказывается, если у держателя есть не только дебетовая, но и кредитная карта в Сбере, то при переводе через "Сбербанк Онлайн" по номеру телефона деньги падают ему …
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8 августа 2018, 05:38
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В блогах: в Самаре офис Сбербанка применил сомнительное ноу-хау
Самарец Дмитрий Сурьянинов через "Фейсбук" поздравил менеджмент Сбербанка с сомнительным ноу-хау. "Видимо, стремление оставить у себя деньги вкладчиков "Газбанка" оказалось так высоко, что пришедшим получать страховое возмещение они рассказывают сказки, что лимит выдачи у них - 100 тысяч рублей …
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8 августа 2018, 09:24
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В блогах: уловка, которую начали применять сотрудники "Сбербанка"
Игорь Голиков предупредил в "Фейсбуке" про уловки, которые начали применять сотрудники Сбербанка в отношении доверчивых клиентов. "В последнее время при посещении отделений Сбера консультанты спешат обратить внимание посетителей на то, что на них сформирована кредитная история - то есть …
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6 августа 2018, 07:35
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В блогах: Как же, «черт возьми», интересно работает «Сбербанк»
Самарец Александр Кочетов пожаловался в "Фейсбуке", как же, «черт возьми», интересно работает «Сбербанк».
«Недавно заказал себе карту. Самую простую и дешевую, для мелких покупок и платежей, - рассказывает Александр. - Когда пришел за ней в офис, меня огорошила …
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3 августа 2018, 05:29