В Самаре увеличат число рейсов теплоходов за Волгу и обратно С этой недели в Самаре увеличат число рейсов теплоходов за Волгу и обратно. Речь идет о маршруте Самара – Рождествено. Предусмотрено три рейса с заходом на остров Проран (Поджабный). Всего ежедневно будет выполняться по семь рейсов туда и обратно. Отправления …