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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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С этой недели в Самаре увеличат число рейсов теплоходов за Волгу и обратно. Речь идет о маршруте Самара – Рождествено. Предусмотрено три рейса с заходом на остров Проран (Поджабный). Всего ежедневно будет выполняться по семь рейсов туда и обратно. Отправления 
22 ноября 2017, 11:43
В блогах: Сокские штольни

В блогах: Сокские штольни

Блогер bepowerback пишет про мир подземелья Сокских штолен. "Это один из интереснейших спелеологических объектов Самарской области, где велась разработка доломитного известняка. С конца 30-х до 1946 года в штольнях использовался труд заключенных Безымянлага. Работа прекратилась в начале 60-х годов, вход 

21 ноября 2017, 07:45
Самара названа возможным местом падения крупнейшего метеорита

Самара названа возможным местом падения крупнейшего метеорита

Самара названа возможным местом падения крупнейшего в истории метеорита. Такая информация прозвучала на международной конференции в Рейкьявике (Исландия), передает портал kazanfirst.ru. Ожидается, что под метеоритный дождь в декабре 2017 года могут попасть три города Поволжья. Кроме Самары, ученые упомянули 
21 ноября 2017, 02:42
Центральный телеграф Самары преобразят к маю 2018 года

Центральный телеграф Самары преобразят к маю 2018 года

К маю 2018 года в Самаре преобразят объект культурного наследия «Центральный телеграф», построенный в 1930-е годы. Здание расположено в районе площади Куйбышева по адресу: улица Красноармейская, 17. Объявлен электронный аукцион на проведение капитального ремонта сооружения. Подрядчика планируют определить 11 декабря 

21 ноября 2017, 09:59
В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

Чтобы исключить пересадки студентов и льготников, в городах Самарской области остановки будут переносить. Об этом заявили министры правительства Самарской области Иван Пивкин и Марина Антимонова. Лимит для всех льготников - 60 поездок с 1 мая. На билетах будет печататься оставшееся 

2 мая 2017, 01:35
Льготников услышали: В Самаре увеличили число поездок по социальной карте

Льготников услышали: В Самаре увеличили число поездок по социальной карте

С 1 мая льготники могут бесплатно пользоваться общественным транспортом до 60 раз в месяц. Такое решение принято на совещании под председательством губернатора Николая Меркушкина.
Напомним, ограничение по социальной карте ввели с 1 февраля этого года. Лимит был равен 50-ти поездкам 

2 мая 2017, 12:06
90% льготников в Самарской области получают компенсации за услуги ЖКХ

90% льготников в Самарской области получают компенсации за услуги ЖКХ

Об этом рассказала глава регионального министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Ведется точечная работа: каждый случай, когда человек имеет право на компенсацию за ЖКХ, но по каким-то причинам не получил ее, теперь рассматривается индивидуально. Если в январе суммы были 

21 апреля 2017, 05:43
Сколько поездок разрешат самарским льготникам?

Сколько поездок разрешат самарским льготникам?

Решение по количеству поездок на общественном транспорте для самарских льготников примут на следующей неделе. Сейчас областное правительство анализирует, как граждане укладываются в лимит 50 поездок. В марте это количество превысили около 19 процентов льготников.
44 процента из этого числа ездили 

21 апреля 2017, 05:40
В Самаре 14 сентября проезд в муниципальном транспорте и льготных маршрутках будет бесплатным

В Самаре 14 сентября проезд в муниципальном транспорте и льготных маршрутках будет бесплатным

В честь дня рождения Самары в воскресенье, 14 сентября, горожане могут не оплачивать проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Проезд будет бесплатным в муниципальном транспорте и маршрутках, где действуют все виды льгот, сообщает городской департамент транспорта.
 
Напомним, 
10 сентября 2014, 10:26
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