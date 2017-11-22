Вернут ли самарским льготникам безлимитный проезд в общественном транспорте и финансовые выплаты, которые они получали ранее? Этот вопрос обсуждали на заседании специально созданной при областном парламенте рабочей группы. Сейчас в Самарской области действует 127 различных льгот. По сравнению с другими регионами, это много. Но меньше, чем было до реформы системы их начисления, проведенной в начале 2017-го года. Сокращение финансовых выплат вызвало волну недовольства в массах. Сейчас чиновники просчитывают варианты решения проблемы с учетом мнения населения и возможностей бюджета. Половина из всех существующих в области льгот финансируется именно из областной казны.
«Очень разношерстные получаются люди, большие сложности. Почему мы просим обсуждения - очень трудно найти общий рецепт, единый подход в рамках такого закона. Безусловно, даже нечего обсуждать: труженики тыла легенда и заслуга, в частности, Самарской области. Мы меры поддержки для них обсуждаем наравне с теми, которые намного моложе, и трудились в другое время и другие заслуги совершенно имеют», - отметила Марина Антимонова, ВРИО министра социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Увеличения числа безлимитных поездок в общественном транспорте с 60 до 90 потребовало дополнительного выделения миллиарда трехсот миллионов рублей. Чтобы вернуть полный безлимит надо еще минимум 250 миллионов в год.
Вопрос, где эти деньги взять. Один из обсуждаемых вариантов: соукращение самой многочисленной категории льготников -ветеранов труда. Сейчас для того, чтобы получить такой статус необходимо иметь трудовой стаж на территории нашего региона не менее 25 лет. Не исключено, что этот порог будет увеличен. Впрочем, пока, все это только на уровне обсуждения. Лишать льгот у тех, кто их уже имеет, чиновники не собираются. Речь о том, чтобы пересмотреть систему начисления выплат для тех, кто будет получать их в будущем.
Очередной пакет предложений по набору льгот должен быть выработан до 30 ноября. На этот день запланировано пленарное заседания губернской думы, где во втором чтении будет принят бюджет на 2018 год.
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