С 1 мая льготники могут бесплатно пользоваться общественным транспортом до 60 раз в месяц. Такое решение принято на совещании под председательством губернатора Николая Меркушкина.
Напомним, ограничение по социальной карте ввели с 1 февраля этого года. Лимит был равен 50-ти поездкам в месяц. Необходимость реформы чиновники объяснили желанием пресечь "серые" схемы кражи бюджетных средств. В течение трех месяцев они анализировали пассажиропоток. Установленный лимит в 50 поездок превысили 10-15% льготников - это 132 человека. Увеличение числа бесплатных поездок по социальной карте, по предварительным расчетам, обойдется областной казне в 330 миллионов рублей. Как отметил Николай Меркушкин, источником покрытия этих расходов станет сокращение затрат на управленческий аппарат.
И еще одно важное решение принято на этом совещании. Число поездок может быть увеличено дополнительно по заявке работающих пенсионеров, людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, а также инвалидов, вынужденных много ездить для прохождения лечения, реабилитации или учебы. Специальные контрольные группы будут ежедневно следить за работой кондукторов для выявления случаев "накрутки" числа поездок.
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