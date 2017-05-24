Власти Новокуйбышевска зовут горожан на уборку города Мэрия Новокуйбышевска обратилась к горожанам с призывом «сплотиться и консолидировать все активные и здравомыслящие силы для того, чтобы не допустить в городе хаоса, конфронтации и потерь», - конец цитаты. Эта просьба вызвана началом общегородской весенней уборки. Чиновники сетуют, что в …