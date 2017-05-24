В Самаре шесть станций городского метро будут убирать за 13 млн рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Клиниговую компанию ищет МУП «Самарский метрополитен». Согласно техзаданию, подрядчику предстоит ежесуточно делать уборку пассажирских и санитарных зон на станциях «Российская», «Московская», «Советская», «Победа», «Безымянка» и «Кировская». Общий объем работ -25 тысяч квадратных метров. Период оказания услуг - с 1 июля 2017-го по 30 июня 2018 года.
Отметим, на сегодняшний день пассажиропоток самарского метро едва превышает 45 тысяч человек в сутки - это примерно 9 процентов общегородских пассажироперевозок. Подземка в Самаре - убыточный бизнес. По данным городской администрации, себестоимость перевозки одного пассажира сейчас составляет около 35 рублей при цене проезда в 25. МУП ежегодно генерирует более 100 млн рублей убытка. В последние годы многие горожане предлагают радикальную идею консервации метро. Эксперты возражают - это очень дорогой проект, соизмеримый по стоимости с объемом муниципального бюджета. Таких денег в городе просто нет. Власти считают, что ситуация улучшится только со строительством новых станций в историческом центре. Это позволит отобрать часть пассажирского трафика у наземного транспорта. Однако на реализацию проекта нужны миллиарды рублей.
|
Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей
В Самаре Московское шоссе и Ново-Садовую улицу уберет за 4 млн 200 тысяч рублей компания "Дельта", говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению субподрядчика проводило государственное казенное предприятие Самарской области АСАДО. Согласно техзданию, исполнителю предстоит уборка Московского шоссе …
|
17 мая 2017, 12:54
|
У станции метро «Алабинская» начнут разбирать и извлекать на поверхность горнопроходческий щит массой 300 тонн
|
10 апреля 2017, 05:22
|
Власти Новокуйбышевска зовут горожан на уборку города
|
30 марта 2017, 12:13
|
В самарских автобусах началась уборка
|
16 марта 2017, 11:00
|
Николай Меркушкин поручил найти средства на новые вагоны для самарского метро
В эти минуты губернатор выступает с ежегодным посланием перед депутатами и жителями области. Глава региона высказал мнение, что в ближайшие годы губерния по-прежнему будет сильно зависеть от нефтяной промышленности, призвал к укреплению сотрудничества с Газпромом.
|
19 декабря 2016, 04:22
|
Ученые: Уборка в доме поможет избавиться от депрессии и стресса
Ученые из американского Центра психических расстройств выяснили, что уборка в квартире полезна для человеческой психики. В ходе экспериментов с участием 500 добровольцев было установлено, что наведение порядка в своем доме помогает бороться с сильным стрессом и хронической депрессией.
Чтобы доказать эффективность процесса …
|
14 октября 2016, 11:04
|
В самарском метро стало меньше пассажиров
По итогам 8 месяцев текущего года услугами самарского метрополитена воспользовался 1 млн человек. Это на 5 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании, основная причина снижения трафика заключается в отсутствии вдоль существующей ветки каких-либо значительных …
|
7 октября 2016, 12:37
|
Завершение строительства станции метро "Алабинская" может остановить развитие метрополитена на десятилетия
Завершение строительства станции метро "Алабинская" в Самаре может обернуться остановкой развития метрополитена на десятилетия, считают эксперты, опрошенные корреспондентами "ТЕРРЫ".
|
30 августа 2016, 03:34