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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей

Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей

В Самаре Московское шоссе и Ново-Садовую улицу уберет за 4 млн 200 тысяч рублей компания "Дельта", говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению субподрядчика проводило государственное казенное предприятие Самарской области АСАДО. Согласно техзданию, исполнителю предстоит уборка Московского шоссе 

17 мая 2017, 12:54
У станции метро «Алабинская» начнут разбирать и извлекать на поверхность горнопроходческий щит массой 300 тонн

У станции метро «Алабинская» начнут разбирать и извлекать на поверхность горнопроходческий щит массой 300 тонн

В Самаре в ближайшие дни горнопроходческий щит массой 300 тонн и длинной свыше 30 метров у станции метро «Алабинская» начнут постепенно разбирать и извлекать на поверхность. На этом отрезке грунтовые работы завершены. Извлечено около 20 тысяч кубометров грунта.
Перегон от 

10 апреля 2017, 05:22
Власти Новокуйбышевска зовут горожан на уборку города

Власти Новокуйбышевска зовут горожан на уборку города

Мэрия Новокуйбышевска обратилась к горожанам с призывом «сплотиться и консолидировать все активные и здравомыслящие силы для того, чтобы не допустить в городе хаоса, конфронтации и потерь», - конец цитаты. Эта просьба вызвана началом общегородской весенней уборки. Чиновники сетуют, что в 

30 марта 2017, 12:13
В самарских автобусах началась уборка

В самарских автобусах началась уборка

В Самаре на маршруты ежедневно выходят почти тысяча единиц муниципального транспорта и тысяча сто коммерческих маршруток. С наступлением весны их требуется приводить в порядок с удвоенной силой.
 
В городском парке муниципального общественного транспорта 424 трамвая, 236 троллейбусов и 304 

16 марта 2017, 11:00
Николай Меркушкин поручил найти средства на новые вагоны для самарского метро

Николай Меркушкин поручил найти средства на новые вагоны для самарского метро

В эти минуты губернатор выступает с ежегодным посланием перед депутатами и жителями области. Глава региона высказал мнение, что в ближайшие годы губерния по-прежнему будет сильно зависеть от нефтяной промышленности, призвал к укреплению сотрудничества с Газпромом.
Меркушкин также посоветовал местным производителям 

19 декабря 2016, 04:22
Ученые: Уборка в доме поможет избавиться от депрессии и стресса

Ученые: Уборка в доме поможет избавиться от депрессии и стресса

Ученые из американского Центра психических расстройств выяснили, что уборка в квартире полезна для человеческой психики. В ходе экспериментов с участием 500 добровольцев было установлено, что наведение порядка в своем доме помогает бороться с сильным стрессом и хронической депрессией.

Чтобы доказать эффективность процесса 

14 октября 2016, 11:04
В самарском метро стало меньше пассажиров

В самарском метро стало меньше пассажиров

По итогам 8 месяцев текущего года услугами самарского метрополитена воспользовался 1 млн человек. Это на 5 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании, основная причина снижения трафика заключается в отсутствии вдоль существующей ветки каких-либо значительных 

7 октября 2016, 12:37
Завершение строительства станции метро

Завершение строительства станции метро "Алабинская" может остановить развитие метрополитена на десятилетия

Завершение строительства станции метро "Алабинская" в Самаре может обернуться остановкой развития метрополитена на десятилетия, считают эксперты, опрошенные корреспондентами "ТЕРРЫ".
Напомним, по итогам торгов контракт стоимостью 965 миллионов рублей на выполнение работ по завершению возведения станции получила компания "Волгатрансстрой-Метро", которую связывают 

30 августа 2016, 03:34
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