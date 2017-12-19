В Самаре за сутки от наледи и снега расчистили более полутысячи крыш. Всего, по данным мэрии, в городе более 7 тысяч скатных крыш. Кроме того, коммунальщикам поручено своевременно чистить козырьки подъездов. Во вторник, 19 декабря, запланировано очистить 445 объектов. Накануне 186 бригад привели в порядок 511 крыш. Дворы и внутренние проезды убирают почти 2500 дворников. Задействовано более 100 единиц уборочной техники. Уже расчищено более 77 процентов дворов.
«Наледь особенно опасна, где кровли скатные и металлические, не имеющие желобов свеса, а также при погодных условиях, когда температура наружного воздуха повышается и стремится к нулевой отметке. Здесь надо заранее готовиться к подобным ситуациям: там, где нет пешеходных зон, можно обеспечить ограждение, а где такие зоны есть – приводить объекты в порядок заранее, чтобы предупредить падение с крыш наледи», - сообщил Юрий Козельский, заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии - руководитель управления эксплуатации ЖКХ в самарской мэрии.
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