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Материалы по теме:

В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре не нашлось желающих складировать 22 тысячи тонн снега, которые собираются вывезти с улиц города. Торги на портале госзакупок, которые объявлял муницпиальный «Спецремстройзеленхоз», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Работы необходимо было 

20 декабря 2017, 09:01
В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

Самарские метеорологи опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным, которые на своем сайте опубликовало Приволжское УГМС, в Самаре к выходным потеплеет и пойдет снег. Уже в пятницу, 22 декабря, днем ожидается потепление до минус пяти градусов по Цельсию. В 

20 декабря 2017, 07:03
За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта  и проездов к муниципальным учреждениям.  Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам 
20 декабря 2017, 12:34
За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

За снег на дорогах Самары прокуратура требует наказать МП «Благоустройство»

Прокуратура Промышленного района Самары требует наказать сотрудников МП «Благоустройство» за неубранный с дорог снег. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Материалы направлены в городской отдел Госавтоинспекции для решения вопроса о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц муниципального предприятия.

«Копии 

19 декабря 2017, 12:29
Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Германские ученые предложили идею крыш, самостоятельно закрывающихся во время дождя

Коллектив германских исследователей поделился идеей конструкций, автоматически закрывающихся во время ливня, не прибегая к каким-либо источникам энергии. Схему специалисты позаимствовали у шишек.
Как поясняют ученые, суть их изобретения в том, что подвижные элементы станут покрываться специфическим гидрогелем, чувствительным на степень 

4 декабря 2017, 12:07
Самарская мэрия купила новую спецтехнику за 57,5 млн рублей

Самарская мэрия купила новую спецтехнику за 57,5 млн рублей

Мэрия Самары купила новую партию спецтехники для уборки улиц, говорится в сообщении на портале госзакупок.

Победителем тендера стала московская «Компания СИМ-авто». При начальной цене аукциона в 70 миллионов рублей, она снизила свою планку почти на 13 миллионов. Теперь самарский департамент горхозяйства 

15 августа 2017, 05:03
«Самарский метрополитен» будут мыть за 13 миллионов рублей

«Самарский метрополитен» будут мыть за 13 миллионов рублей

В Самаре шесть станций городского метро будут убирать за 13 млн рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Клиниговую компанию ищет МУП «Самарский метрополитен». Согласно техзаданию, подрядчику предстоит ежесуточно делать уборку пассажирских и санитарных зон на станциях «Российская», «Московская», «Советская», 

24 мая 2017, 04:39
Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей

Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей

В Самаре Московское шоссе и Ново-Садовую улицу уберет за 4 млн 200 тысяч рублей компания "Дельта", говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению субподрядчика проводило государственное казенное предприятие Самарской области АСАДО. Согласно техзданию, исполнителю предстоит уборка Московского шоссе 

17 мая 2017, 12:54
120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей

120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей

В Самаре отремонтируют крыши домов в "старом городе". Конкурс по определению подрядчика объявило муниципальное предприятие "Жилсервис". Работы пройдут с 1 апреля до 31 декабря этого года.

Стоимость контракта - 6,5 млн рублей. Всего в списке значится 120 зданий, расположенных 
18 января 2017, 12:20
В Самаре при сходе снега с крыши пострадал ветеран ВОВ

В Самаре при сходе снега с крыши пострадал ветеран ВОВ

Накануне в одну из самарских больниц был доставлен 93-летний мужчина с ушибом затылочной части головы. По предварительным данным, у пострадавшего может быть черепно-мозговая травма.

Известно, что пожилой самарец является ветераном Великой Отечественной войны, сообщает портал «Волга-Ньюс». По предварительной 
9 февраля 2016, 11:00
В блогах: смертельно опасные крыши Самары

В блогах: смертельно опасные крыши Самары

Тема снежных крыш продолжается в "Живом журнале" 63ру. "Вот такую картину люди наблюдают на здании гимназии "Перспектива" по адресу: Брусчатый переулок, 27. Вам что, трудно крышу почистить? Чего ждете? Пока глыба снега шваркнется и какого-нибудь ребёнка пришибёт? Куда обращаться? 
4 февраля 2016, 09:31
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