На днях в полицию обратилась 42-летняя жительница села Саперкино Исаклинского района. Она сообщила правоохранителям о том, что ее чуть не убил возлюбленный.
Между сожителями разгорелся скандал на почве ревности. Перепалка переросла в драку. 28-летний злоумышленник повалил женщину на кровать и начал душить ее руками, говоря, что убьет ее. В какой-то момент женщина смогла вырваться и сбежать от обидчика. После этого она сразу сообщила обо всем сотрудникам полиции.
По результатам экспертизы отделением дознания ОМВД России по Исаклинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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