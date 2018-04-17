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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

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На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие

В ночь на понедельник, 16 апреля, в Ставропольском районе произошла авария с пострадавшими. Примерно в 03:45 26-летний водитель иномарки «Citroen» ехал по трассе «Тольятти-Хрящевка» в сторону села Выселки. В какой-то момент автомобилист превысил скорость, а затем не справился с управлением 
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За помощью к полицейским обратился 46-летний житель Сызрани. Он рассказал, что из его квартиры, которую мужчина сдавал в аренду, украли стиральную машину, микроволновую печь и холодильник. Ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.

По словам хозяина квартиры, у него долгое время 

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Бывший полицейский угнал внедорожник, припаркованный около отделения в Самаре

В Самаре предъявлено обвинение бывшему сотруднику полиции. Экс-заместитель начальника отдела уголовного розыска отдела полиции по Красноглинскому району города подозревается в угоне дорогостоящей иномарки.

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Таксист разул и обокрал пьяного клиента в Тольятти

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По словам потерпевшего, он выпивал с друзьями, а потом вызвал такси, чтобы доехать до дома. Расплатившись с водителем, он вышел 

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Писательница из Канады «проследила» связь «Звездных войн» и терактов 11 сентября

По словам Маргарет Этвуд, писательницы из Канады, если бы не фильм «Звездные войны», то у террористов не возник бы план атаковать башни-близнецы Всемирного торгового центра с помощью самолетов 11 сентября 2011 года. Не исключено, что женщина пытается оправдаться: еще в 
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В Бельгии 96-летний священник попал в тюрьму за разврат

В Бельгии 96-летний священник попал в тюрьму за разврат

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Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти

Мужчина хотел зарезать сестру-инвалида из-за квартиры в Тольятти

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Выяснилось, что подозреваемый поссорился со своей сестрой, которая является инвалидом 2-й группы. Причиной 

11 апреля 2018, 12:47
Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Жестокое убийство раскрыли полицейские в Шигонском районе. Трагедия произошла в селе Старый Тукшум. На месте сгоревшего дома там были обнаружены два трупа: хозяина дома и его соседа. Один из погибших имел все признаки насильственной смерти.

Правоохранители выяснили, что незадолго до преступления 

11 апреля 2018, 11:00
Тольяттинца задушили занавесками в Пензе

Тольяттинца задушили занавесками в Пензе

В Пензе вынесен приговор местному 39-летнему жителю. Как сообщает Пензенский областной следственный комитет, судьи признали его виновным в совершении убийства и приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
 
Как установили следователи, в 

15 октября 2016, 05:50
В Самарской области женщина задушила сожителя шнуром от «зарядки» и сбросила тело в колодец

В Самарской области женщина задушила сожителя шнуром от «зарядки» и сбросила тело в колодец

23 апреля в колодце села Резяпкино Клявлинского района было обнаружено тело мужчины. Как установили эксперты, местный 41-летний житель скончался от механической асфиксии (удушения).

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, под подозрение в совершении преступления сразу же попала сожительница погибшего. Полицейские 

26 апреля 2016, 11:57
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В Магнитогорске мать, убившая дочь-инвалида, получила 10 лет колонии

Девочку-инвалида 9 лет родная мать задушила в городском парке культуры и отдыха. 15 октября 2014 года Наталья Ш. отвезла ничего не подозревавшего ребенка в излюбленное место отдыха магнитогорцев -  Парк культуры и отдыха имени ветеранов Магнитки. Там она в течение 
7 мая 2015, 12:48
В Петербурге 9-летний школьник едва не задохнулся, запутавшись в сетке футбольных ворот

В Петербурге 9-летний школьник едва не задохнулся, запутавшись в сетке футбольных ворот

Инцидент произошел в Юсуповском саду Северной столицы. По предварительным данным, 9-летний мальчик запутался в сетке футбольных ворот и чуть не погиб.
Школьник гулял в саду с мамой и младшим братом. Когда женщина отвлеклась на младшего, и произошло недоразумение.
Мальчик госпитализирован 
27 февраля 2015, 09:36
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