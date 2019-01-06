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В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой
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6 января 2019, 12:37
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В Тольятти в ДТП пострадали двое взрослых и двухлетний ребенок
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6 января 2019, 12:21
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Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице
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6 января 2019, 10:14
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В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской
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3 января 2019, 08:56
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Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко
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27 декабря 2018, 10:09
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Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть
«ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с первыми лицами региона. О своих планах относительно команды «Крылья Советов» рассказал врио министра спорта, по совместительству председатель совета директоров футбольного клуба Дмитрий Шляхтин. Основной состав команды уже к Новому году обновится на треть. Уйдут …
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27 декабря 2018, 09:47
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«Крылья Советов» пополнят 8 новичков
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25 декабря 2018, 02:11
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«Крыльям Советов» придется до 50% средств получать за счет коммерческой деятельности
Новая задача поставлена перед менеджментом самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Теперь до 50% средств, предназначенных для собственных нужд, организация должна привлекать за счет своей же коммерческой деятельности. Для справки, в последнее время содержание футболистов ежегодно обходилось почти в 1 миллиард …
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24 декабря 2018, 08:34