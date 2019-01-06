В Тольятти в ДТП пострадали двое взрослых и двухлетний ребенок Накануне, 5 января, произошла серьезная авария в Центральном районе Тольятти. В 18:50 22-летний водитель ехал на автомобиле ZAZ Sens по Комсомольскому шоссе. Он не справился с управлением, его машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с Chevrolet Cruze, которая двигалась …