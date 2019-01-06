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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой

В Самаре горела стена двухэтажки на Садовой

В областной столице тушили стену двухэтажного дома. Сигнал о возгорании поступил дежурному в ночь на 5 января. Оказалось, что на улице Садовой в Самарском районе губернского центра загорелась стена двухэтажки на площади 1 квадратный метр. На место событий выехали 14 
6 января 2019, 12:37
В Тольятти в ДТП пострадали двое взрослых и двухлетний ребенок

В Тольятти в ДТП пострадали двое взрослых и двухлетний ребенок

Накануне, 5 января, произошла серьезная авария в Центральном районе Тольятти. В 18:50 22-летний водитель ехал на автомобиле ZAZ Sens по Комсомольскому шоссе. Он не справился с управлением, его машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с Chevrolet Cruze, которая двигалась 
6 января 2019, 12:21
Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице

Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице

В субботу, 5 января, в 17:19 дежурная смена спасателей ПСО Тольятти выехала на Санчелеевское шоссе. На повороте на село Нижнее Санчелеево лоб в лоб столкнулись иномарка Opel и грузовик DAF.

- На момент трагедии в салоне легкового автомобиля находились 3 
6 января 2019, 10:14
В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской

В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской

Полицейские выясняют подробности ДТП на улице Каховской в областном центре. Авария произошла в 14:40 в четверг, 3 января. 58-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Ларгус» по улице Каховской в направлении Победы. По предварительным данным регионального ГУ МВД, по пути водитель 
3 января 2019, 08:56
Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко

Ушел из жизни диктор самарского «Металлурга» Виктор Горельченко

В четверг, 27 декабря, после продолжительной болезни на 84 году жизни скончался Виктор Горельченко – самарский диктор и легендарный голос стадиона «Металлург». Он долгие годы трудился на радио, но его голос запомнится болельщикам, прежде всего, по работе на матчах самарских 
27 декабря 2018, 10:09
Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть

Дмитрий Шляхтин о «Крыльях Советов»: основной состав к НГ обновится на треть

«ТЕРРА» продолжает серию эксклюзивных интервью с первыми лицами региона. О своих планах относительно команды «Крылья Советов» рассказал врио министра спорта, по совместительству председатель совета директоров футбольного клуба Дмитрий Шляхтин. Основной состав команды уже к Новому году обновится на треть. Уйдут 
27 декабря 2018, 09:47
«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

Врио министра спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал о роли самарского клуба в проведении ЧМ- 2018 и о том, каким будет межсезонье «Крыльев». В составе команды появится 8 новичков, это 
25 декабря 2018, 02:11
«Крыльям Советов» придется до 50% средств получать за счет коммерческой деятельности

«Крыльям Советов» придется до 50% средств получать за счет коммерческой деятельности

Новая задача поставлена перед менеджментом самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Теперь до 50% средств, предназначенных для собственных нужд, организация должна привлекать за счет своей же коммерческой деятельности. Для справки, в последнее время содержание футболистов ежегодно обходилось почти в 1 миллиард 
24 декабря 2018, 08:34
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