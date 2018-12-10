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Материалы по теме:

В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области судебные приставы арестовали спецтехнику. Это произошло после того, как крестьянское фермерское хозяйство задолжало одной из промышленных компаний 320 тысяч рублей за удобрения и семена.

Поставщик обратился в суд с заявлением о взыскании долга по договору. Суд 
10 декабря 2018, 02:34
В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»

В понедельник, 10 декабря, стартовала продажа клубных абонементов на оставшиеся домашние матчи «Крыльев Советов» в весенней части российской премьер-лиги. Входной документ на 6 заключительных игр сезона 2018/2019, в том числе на встречи с казанским «Рубином» и столичным «Спартаком», обойдется от 
10 декабря 2018, 01:22
«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.

Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское 
10 декабря 2018, 12:50
Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной

Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной

Поздно вечером в воскресенье, 9 декабря, в Промышленном районе Самары произошла авария. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой в 21:49 столкнулись «Лада Гранта» и иномарка «Тойота». После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка - выкатилась на трамвайные 
10 декабря 2018, 11:40
Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Число питомцев Самарского зоопарка пополнили две полярные совы. Красивые птицы прибыли в наш город еще 26 октября, но пока остаются безымянными. Сотрудники зоосада предлагают горожанам пофантазировать и выбрать для пернатых достойные имена. Свои варианты можно оставлять до 4 ноября включительно 
30 октября 2018, 02:06
Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

В понедельник, 3 сентября, маленьких самарцев и их родителей приглашают  на Экологический день знаний в Самарский зоопарк. В программе праздника: веселые загадки о животных, игры на  ловкость, скорость и смекалку, кормление верблюда Лексуса, акция «Погладь меня».

Кстати, в этот 
30 августа 2018, 01:23
Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары

Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары

В Самаре коза Забияка, назначенная оракулом к ЧМ-2018, сделала свое предсказание. Об этом рассказали в Самарском зоопарке. Забияке предстояло выбрать победителя среди команд России, Франции, Аргентины, Бельгии, Германии и Бразилии. Перед 
27 апреля 2018, 02:23
Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке

Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке

В Самаре в четверг, 22 марта, отметят праздник «Жаворонки». Это старинный славянский праздник, который решил поддержать Самарский зоопарк. В старину считалось, что в этот день возвращаются на родину жаворонки – первые вестники весны.

«Чтобы приблизить приход весны, хозяйки в 
20 марта 2018, 11:59
Двое котят родились у леопардов Фелиции и Хана в Самаре

Двое котят родились у леопардов Фелиции и Хана в Самаре

В Самаре у дальневосточного леопарда Хана появились наследники. Его подруга Фелиция родила ему двух котят – оба мальчики. Об этом сообщили сотрудники Самарского зоопарка. Детеныши появились на свет еще в прошлом 
19 февраля 2018, 01:22
Торговавший леопардами сайт заблокировали в Ульяновской области

Торговавший леопардами сайт заблокировали в Ульяновской области

Прокуратура Димитровграда Ульяновской области вынесла решение о блокировке интернет-страницы, где предлагали приобрести леопардов из Красной книги. В надзирающем ведомстве отметили, что, наряду с леопардами, можно было купить тонкохвостых полозов.
Между тем, торговля подобными животными находится вне закона. А содержание их 

16 мая 2017, 02:18
Россия и Китай объединят усилия с целью сохранения редких кошек

Россия и Китай объединят усилия с целью сохранения редких кошек

Экспериментальная особо охраняемая природная территория появится до конца текущего года в КНР, возле границы с российским южным Приморьем. На ней будут заниматься вопросами изучения и сохранения редких кошек.
Для сохранения дальневосточного леопарда и амурского тигра сразу несколько китайских заповедников объединят 

7 июля 2016, 10:59
В зоопарке Самары у дальневосточных леопардов родились котята

В зоопарке Самары у дальневосточных леопардов родились котята

9 марта 2016 года в Самарском зоопарке у дальневосточных леопардов Хана и Фелиции родились котята - мальчик и девочка, передает «Волга-Ньюс». Малышам уже полтора месяца.
 
Пара сложилась в 2012 году. Фелицию привезли в Самару из зоопарка Казахстана, Хана 
25 апреля 2016, 11:07
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