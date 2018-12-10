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В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы
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10 декабря 2018, 02:34
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В Самаре стартовала продажа абонементов на весенние матчи «Крыльев Советов»
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10 декабря 2018, 01:22
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«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт
Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.
Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское …
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10 декабря 2018, 12:50
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Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной
Поздно вечером в воскресенье, 9 декабря, в Промышленном районе Самары произошла авария. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой в 21:49 столкнулись «Лада Гранта» и иномарка «Тойота». После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка - выкатилась на трамвайные …
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10 декабря 2018, 11:40
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Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов
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30 октября 2018, 02:06
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Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке
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30 августа 2018, 01:23
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Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары
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27 апреля 2018, 02:23
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Как приблизить приход весны, расскажут на празднике «Жаворонки» в Самарском зоопарке
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20 марта 2018, 11:59
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Двое котят родились у леопардов Фелиции и Хана в Самаре
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19 февраля 2018, 01:22
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Торговавший леопардами сайт заблокировали в Ульяновской области
Прокуратура Димитровграда Ульяновской области вынесла решение о блокировке интернет-страницы, где предлагали приобрести леопардов из Красной книги. В надзирающем ведомстве отметили, что, наряду с леопардами, можно было купить тонкохвостых полозов.
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16 мая 2017, 02:18
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Россия и Китай объединят усилия с целью сохранения редких кошек
Экспериментальная особо охраняемая природная территория появится до конца текущего года в КНР, возле границы с российским южным Приморьем. На ней будут заниматься вопросами изучения и сохранения редких кошек.
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7 июля 2016, 10:59
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В зоопарке Самары у дальневосточных леопардов родились котята
9 марта 2016 года в Самарском зоопарке у дальневосточных леопардов Хана и Фелиции родились котята - мальчик и девочка, передает «Волга-Ньюс». Малышам уже полтора месяца.
Пара сложилась в 2012 году. Фелицию привезли в Самару из зоопарка Казахстана, Хана …
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25 апреля 2016, 11:07