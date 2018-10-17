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Материалы по теме:

В Самарской области не могут решить проблему с утилизацией шприцов и частей человеческих тел

В Самарской области не могут решить проблему с утилизацией шприцов и частей человеческих тел

В Самарской области никак не решат проблему с утилизацией медицинских отходов, которые могут способствовать распространению опасных инфекций в больницах. В регионе для этого существует отдельная структура, однако с ней работает лишь малая часть медучреждений. Ситуация настолько серьезная, что ее вынесли 
17 октября 2018, 10:17
Самарская область входит в ТОП-5 регионов с высокой одновременной заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ

Самарская область входит в ТОП-5 регионов с высокой одновременной заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ

Самарская область входит в пятерку регионов, где один из самых высоких показателей по одновременной заболеваемости туберкулезом и ВИЧ. В целом на каждые 100 тысяч населения в регионе сейчас приходится 136 больных. В целом по России носителями палочки Коха - бактерии, 
17 октября 2018, 09:46
В Самаре за 2 млрд рублей модернизируют завод «Кузнецов»

В Самаре за 2 млрд рублей модернизируют завод «Кузнецов»

Крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарского региона ПАО «Кузнецов» уже в 2019 году модернизируют на 2 с лишним миллиарда рублей. Деньги выделят в рамках федеральных целевых программ. Работы там уже начались. Сейчас завершается ремонт зданий, завозится новое оборудование, в ближайшее время ждут 
17 октября 2018, 09:20
Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца

Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца

В среду вечером, 17 октября, Октябрьский районный суд областной столицы по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на 2 месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об 
17 октября 2018, 08:00
Памятник авторитету

Памятник авторитету "Беркуту" исчез с детской площадки в Самаре

В Самаре демонтировали могильную плиту, которая была установлена на детской площадке на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу жители города обратились в соцсетях к властям региона с просьбой разобраться в ситуации. Горожане пожаловались, что гранитная плита установлена на 

27 августа 2018, 11:40
«Зря я жаловался на скучные детские площадки»: Варламов о надгробии самарскому авторитету

«Зря я жаловался на скучные детские площадки»: Варламов о надгробии самарскому авторитету

Известный московский блогер Илья Варламов снова обратил внимание на Самару. На этот раз он прокомментировал установленную на Ново-Садовой могильную плиту в честь криминального авторитета из 90-х. По его словам, он недооценил детские площадки в нашем городе.
 
 - Зря я 
25 августа 2018, 04:41
Памятник советским солдатам осквернили в Австрии

Памятник советским солдатам осквернили в Австрии

В Австрии неизвестные вандалы осквернили памятник советским солдатам. Изваяние, расположенное на площади Шварценбергплац в центре Вены было облито черной краской, сообщает ТАСС.

Российское посольство отреагировало на этот инцидент. Оно назвало это актом вандализма, направленным борьбу с памятью о 
5 июля 2018, 10:26
Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре

В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – 

26 июня 2018, 12:20
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