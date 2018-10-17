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В Самарской области не могут решить проблему с утилизацией шприцов и частей человеческих тел
В Самарской области никак не решат проблему с утилизацией медицинских отходов, которые могут способствовать распространению опасных инфекций в больницах. В регионе для этого существует отдельная структура, однако с ней работает лишь малая часть медучреждений. Ситуация настолько серьезная, что ее вынесли …
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17 октября 2018, 10:17
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Самарская область входит в ТОП-5 регионов с высокой одновременной заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ
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17 октября 2018, 09:46
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В Самаре за 2 млрд рублей модернизируют завод «Кузнецов»
Крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарского региона ПАО «Кузнецов» уже в 2019 году модернизируют на 2 с лишним миллиарда рублей. Деньги выделят в рамках федеральных целевых программ. Работы там уже начались. Сейчас завершается ремонт зданий, завозится новое оборудование, в ближайшее время ждут …
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17 октября 2018, 09:20
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Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца
В среду вечером, 17 октября, Октябрьский районный суд областной столицы по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на 2 месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об …
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17 октября 2018, 08:00
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Памятник авторитету "Беркуту" исчез с детской площадки в Самаре
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27 августа 2018, 11:40
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«Зря я жаловался на скучные детские площадки»: Варламов о надгробии самарскому авторитету
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25 августа 2018, 04:41
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Памятник советским солдатам осквернили в Австрии
В Австрии неизвестные вандалы осквернили памятник советским солдатам. Изваяние, расположенное на площади Шварценбергплац в центре Вены было облито черной краской, сообщает ТАСС.
Российское посольство отреагировало на этот инцидент. Оно назвало это актом вандализма, направленным борьбу с памятью о …
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5 июля 2018, 10:26
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Шарф болельщика повязали на памятник Куйбышеву в Самаре
В Самаре на памятник Валериану Куйбышеву на одноименной площади, где проходит фестиваль болельщиков, повязали гигантский фанатский шарф в цвете российского триколора. Фото «самого высокого болельщика» ЧМ-2018 разлетелось по соцсетям. 26 июня на фанфесте покажут трансляции двух матчей: 18:00 Дания – …
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26 июня 2018, 12:20