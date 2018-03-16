В Самаре утвержден порядок проведения голосования по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Горожанам будет предложено два варианта: «Оставить подпорную стену такой как есть» или «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже». Голосование пройдет 18 марта с 8:00 до 19 часов. Принять участие смогут совершеннолетние жители Самары по паспорту. Голосование состоится на территориальных участках. Итоги голосования будут объявлены не позднее 22 марта 2018 года.
Напомним, стену «Гордость, честь и слава Самарской области» начали строить в 2015 году по инициативе бывшего руководителя области Николая Меркушкина. Тогда многие эксперты были против реализации этой идеи, полагая, что это только испортит вид на город со стороны Волги. По поводу нового сооружения, возвышающегося над площадью на полтора метра, было много критических замечаний.
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