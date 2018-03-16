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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Фото в блогах: «Площадь Славы осенью 2008 года»

Фото в блогах: «Площадь Славы осенью 2008 года»

Блогер Нина Дюкова выложила ностальгический пост о том, как выглядела площадь Славы 10 лет назад - осенью 2008 года.

«Это был холодный, дождливый и довольно мрачный день поздней осени, когда мы с друзьями из группы «Три вяза» отправились 
1 марта 2018, 09:01
В Самаре из-за коммунальной аварии затопило площадь Славы, есть видео

В Самаре из-за коммунальной аварии затопило площадь Славы, есть видео

В Самаре в ночь на 20 февраля произошла коммунальная авария – было выявлено повреждение на трубе диаметром 900 миллиметров, расположенной около 204-го дома по улице Молодогвардейской. Частично затопило площадь Славы, сейчас там убирают лед. Молодогвардейская перекрыта на участке от улицы 
20 февраля 2018, 10:08
В блогах: в Самаре запустят программу

В блогах: в Самаре запустят программу "Стена в каждый двор"

Оригинальную фейковую новость опубликовали в паблике "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в Самаре запустят программу благоустройства "Стена в каждый двор". Чтобы избежать споров относительно Стены Славы, копии этого сооружения могут появиться в каждом самарском дворе. По задумке архитекторов, ниши 
15 февраля 2018, 08:07
Заработал сайт о

Заработал сайт о "стене" на площади Славы в Самаре

12 февраля в Самаре официально запустили спецпортал самарарешает.рф. На ресурсе каждый житель города сможет узнать о ходе обсуждения возможной реконструкции стены Славы, оставить свое мнение о дальнейшей ее судьбе, получить информацию, где и когда можно проголосовать за новый облик 
12 февраля 2018, 08:01
Судьба «стены плача» на склоне площади Славы решится на народном голосовани

Судьба «стены плача» на склоне площади Славы решится на народном голосовани

Общественное голосование о судьбе спорного монумента на площади Славы пройдет 18 марта. Жителям предложат выбрать из двух вариантов - оставить стену  такой, какой она есть, или изменить ее. Главная претензия горожан к создателям сооружения состоит в том, что  оно закрывает 

8 февраля 2018, 07:01
Тольяттинцы выберут место под строительство

Тольяттинцы выберут место под строительство "Немов-центра"

1 февраля состоялось заседание общественного совета Автозаводского района Тольятти. Участники мероприятия должны были определить локальный вопрос, который необходимо вынести на голосование среди жителей района 18 марта, в день выборов президента России. Из нескольких тем общественники большинством голосов поддержали выбор места 

2 февраля 2018, 04:06
В Самарской области 18 марта пройдет голосование за проекты благоустройства

В Самарской области 18 марта пройдет голосование за проекты благоустройства

18 марта в день президентских выборов жители Самары смогут проголосовать и за включение своего двора или близлежащего парка в число объектов приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, он был запущен в России в прошлом году по инициативе Владимира Путина.
12 января 2018, 10:14
Венгрия хочет построить стену на границе с Сербией

Венгрия хочет построить стену на границе с Сербией

Четырехметровая стена протяженностью 175 км должна будет сдерживать поток нелегальных мигрантов.

Для Венгрии увеличение количества беженцев стало настоящей проблемой. В эту страну в основном прибывают жители Афганистана, Ирака и Сирии. Так, три года назад в Венгрию приехали немногим более 
17 июня 2015, 07:25
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