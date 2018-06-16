13 июня в одном их домов по улице Малая села Юрматка Кошкинского района случился пожар. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС после ликвидации возгорания обнаружили тело 68-летнего хозяина дома. Вскоре выяснилось, что он погиб совсем не из-за пожара.
По предварительным данным специалистов, к пожару привело замыкание электропроводки. Однако, по всей видимости, оно могло быть кем-то умышлено спровоцировано. В пользу такой версии указывает тот факт, что пенсионер погиб в результате множественных проникающих ранений грудной клетки и шеи. Чтобы скрыть следы преступления, предполагаемый преступник решил сымитировать пожар.
Кто нанес старику смертельные травмы, пока неизвестно. В настоящее время в этом разбираются специалисты следственных органов. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Полиция сейчас ищет преступника.
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