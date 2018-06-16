Жестокое хладнокровие: В Самаре пенсионер убил сожительницу лопатой и спокойно лег спать Жуткая трагедия разыгралась на днях в одном из домов на улице Матросова в Самаре. Утром в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что в квартире в ее подъезде лежит мертвая соседка. Вещи по комнате разбросаны, а на кровати спокойно … дремлет …