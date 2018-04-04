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В блогах: Решаю проблемы с крышей. Недорого
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3 апреля 2018, 06:38
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В блогах: «Тольятти остался без памятника троллейбусу»
Блогер Жанна Скокова рассказала, что Тольятти остался без памятника троллейбусу: собранных средств ни на что не хватило. Инициативная группа горожан хотела выкупить и отремонтировать раритетный ЗиУ-5д, а затем разместить его в музее имени Сахарова. Но собрать удалось всего 2 …
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3 апреля 2018, 07:00
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В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»
Офицер самарской полиции Ольга Шелест снова поведала в "ЖЖ" про коварную кражу в магазине области.
«В селе Валы мужчина, по-видимому обладая экстрасенсорными способностями (потому что по-другому объяснить это явление даже сами продавцы не могут), похитил из «Пятерочки» семь …
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2 апреля 2018, 09:33
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В блогах: «Японцы использовали дороги Самарской области как полигон»
Блогер 63ru поведала, что «подвеска Subaru настроена на слезах самарских автомобилистов».
«Почитала тут на досуге последний номер «Авторевю» с тест-драйвом обновлённых «форика» и «аута» в России. Оказывается, японцы использовали дороги Самарской области как полигон и эталон «плохой дороги» …
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2 апреля 2018, 09:21