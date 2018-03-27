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Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре
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27 марта 2018, 06:15
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В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН
Блогер Нина Дюкова поведала, что на днях в УФСИН России по Самарской области презентовали проект «В ожидании большого футбола» для несовершеннолетних условно осужденных. Мероприятие, организованное членами общественного совета при ведомстве совместно с отделом по контролю за исполнением наказаний, прошло …
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27 марта 2018, 07:03
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В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации
В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно …
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27 марта 2018, 05:11
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В блогах: про женщину с гранатой на базе Росгвардии
Блогер Анна Носова рассказала про «курс молодого бойца» на базе учебного центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии.
«Училась стрелять из автомата Калашникова, обнаруживать взрывные устройства, кидать «кошку» и так далее. Скорее всего, в глазах обучающего состава я походила …
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26 марта 2018, 07:00
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Надгробные плиты XIX-XX веков нашли на ул. Фрунзе в Самаре
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26 марта 2018, 01:47
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В блогах: Что едят самарцы?
Блогер Татьяна Ан решила выяснить, какую сельхозпродукцию выбирают самарцы?
«Я лично в большинстве случаев прохожу мимо фермерских отделов, но взгляд иногда останавливаю на продукции», - пишет она.
«Обратила внимание на цены молочной продукции, сравнила... и что же …
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24 марта 2018, 09:09
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ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре
В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую …
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23 марта 2018, 07:00