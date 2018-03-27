В блогах: Что едят самарцы?



«Я лично в большинстве случаев прохожу мимо фермерских отделов, но взгляд иногда останавливаю на продукции», - пишет она.



«Обратила внимание на цены молочной продукции, сравнила... и что же … Блогер Татьяна Ан решила выяснить , какую сельхозпродукцию выбирают самарцы?«Я лично в большинстве случаев прохожу мимо фермерских отделов, но взгляд иногда останавливаю на продукции», - пишет она.«Обратила внимание на цены молочной продукции, сравнила... и что же