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Материалы по теме:

Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре

Комиссия МВД с начала недели работает в Самаре

Комиссия Министерства внутренних дел работает с начала этой недели в Самаре. Об этом сообщил руководитель регионального главка Александр Винников. Напомним, сейчас самарское управление находится на особом контроле в Москве. По результатам визита может быть принято решение об отмене этого режима. 

27 марта 2018, 06:15
В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

Блогер Нина Дюкова поведала, что на днях в УФСИН России по Самарской области презентовали проект «В ожидании большого футбола» для несовершеннолетних условно осужденных. Мероприятие, организованное членами общественного совета при ведомстве совместно с отделом по контролю за исполнением наказаний, прошло 
27 марта 2018, 07:03
В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В блогах: в Самаре уже готовятся к открытию навигации

В паблике «Речфлот 63» поведали, что самарские речники уже начали готовиться к навигации. Постоянным «пионером» открытия навигации в Самаре является теплоход «ОТ-2005». «Не будет исключением и навигация 2018 года: на борту уже поднят государственный флаг, экипаж готовит свое судно 
27 марта 2018, 05:11
В блогах: про женщину с гранатой на базе Росгвардии

В блогах: про женщину с гранатой на базе Росгвардии

Блогер Анна Носова рассказала про «курс молодого бойца» на базе учебного центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии.
«Училась стрелять из автомата Калашникова, обнаруживать взрывные устройства, кидать «кошку» и так далее. Скорее всего, в глазах обучающего состава я походила 
26 марта 2018, 07:00
Надгробные плиты XIX-XX веков нашли на ул. Фрунзе в Самаре

Надгробные плиты XIX-XX веков нашли на ул. Фрунзе в Самаре

В Самаре на улице Фрунзе рабочие нашли фрагменты надгробных плит. Они датированы XIX – началом XX веков. Об этом сообщили в региональном управлении охраны объектов культурного наследия.

В сообщении указано, что памятники были обнаружены при проведении работ у дома 
26 марта 2018, 01:47
В блогах: Что едят самарцы?

В блогах: Что едят самарцы?

Блогер Татьяна Ан решила выяснить, какую сельхозпродукцию выбирают самарцы?

«Я лично в большинстве случаев прохожу мимо фермерских отделов, но взгляд иногда останавливаю на продукции», - пишет она.

«Обратила внимание на цены молочной продукции, сравнила... и что же 
24 марта 2018, 09:09
ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую 

23 марта 2018, 07:00
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