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Самарская область вошла в Топ-10 регионов с наибольшим автопарком
В первой десятке рейтинга российских регионов с наибольшим количеством автомобилей оказалась Самарская область. Исследование провело аналитическое агентство «Автостат». Всего специалисты насчитали в регионе 1 миллион 20 тысяч машин. С этим показателем Самарская область замыкает Топ-10. Самый крупный автопарк ожидаемо зафиксирован …
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16 марта 2018, 05:02
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Производство LADA Granta Liftback стартовало в Тольятти
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15 марта 2018, 02:13
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Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто
76 процентов российских автолюбителей не собираются в этом году менять машину. При этом чаще всего они в будущем рассчитывают купить подержанное авто, выяснили эксперты «Автостата». В ближайшее время сменить транспортное средство планируют только 18 процентов сограждан. 6 процентов хотят приобрести …
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14 марта 2018, 04:49
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На Женевском автосалоне не будет девушек-моделей в откровенных нарядах
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5 марта 2018, 09:22
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В Самаре движение по путепроводу на Ташкентской откроют весной
Строительство 80-метрового путепровода через улицу Ташкентскую завершат в конце апреля, сообщили в правительстве Самарской области. Сооружение возводят на пересечении с улицей Демократической в рамках реконструкции трехкилометрового участка Ташкентской от больницы имени Середавина до улицы Солнечной. Дорога на Ташкентской расширена с …
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25 января 2018, 04:13
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В Самаре до августа возможны перебои трансляций по радио и ТВ
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6 июля 2017, 11:59
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Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!
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20 марта 2017, 01:02
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Новая игра «Ждун»: слушай DFM в Самаре и выиграй приз!
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17 марта 2017, 01:55
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В Самаре запустят две новые радиостанции
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30 сентября 2016, 05:11