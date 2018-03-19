Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто 76 процентов российских автолюбителей не собираются в этом году менять машину. При этом чаще всего они в будущем рассчитывают купить подержанное авто, выяснили эксперты «Автостата». В ближайшее время сменить транспортное средство планируют только 18 процентов сограждан. 6 процентов хотят приобрести …