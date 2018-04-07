Самарец Армен Арутюнов показал в «Фейсбуке» «все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре». Автор опубликовал скрин рекламного объявления о работе объекта. «Бомбоубежище резервной Ставки Верховного Главнокомандования. Самарский туризм ставит на бункер Сталина. Время действует безотказно. Часы работы. Понедельник - пятница: с 11 до 15. Обед - с 13 до 14. Особенно умилило про обед. Объект номер один для туристов, говорите? Ну-ну...» - иронизирует автор поста.
«А технический перерыв как же? И ещё санитарный день обязательно! - смеются читатели, - Много лет живем в Самаре, но туда так и не попали. Любим их чудесный график».
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