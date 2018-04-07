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Материалы по теме:

В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти

В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Автограде назревает коммунальный бунт. Жители Центрального района, дома которых обслуживает УК № 3, негодуют: многим из них, под предлогом холодной зимы 2016/2017 годов, произвели перерасчет за тепло, накинув несколько тысяч рублей сверху. 

6 апреля 2018, 05:44
Духовно-нравственную литературу для осужденных собирают в Самаре

Духовно-нравственную литературу для осужденных собирают в Самаре

Блогер Нина Дюкова поведала, что управление ФСИН по Самарской области впервые проводит месячник по сбору литературы духовно-нравственного содержания. Мероприятие организовано в целях совершенствования работы по воспитанию осужденных, пополнения книжного фонда библиотек исправительных учреждений.
Библиотеки колоний и следственных изоляторов пополняются 
6 апреля 2018, 08:00
В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары

В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары

Блогер Татьяна Ан приняла участие в проверке пожарной безопасности в одной из высоток Самары.

«Проверяли выборочно, по 2-3 этажа. Первое препятствие - всюду домофоны. На одном из этажей в первом подъезде не сработал звуковой сигнал оповещения о пожаре. 
5 апреля 2018, 08:01
В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

В блогах: «Крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей в Самаре»

Блогер Андрей Седогин поведал, что в Самаре крупный бизнес с огоньком срывает открытие спорткомплекса для детей. Речь идет о ФОКе в Красноглинском районе.

«Спорткомплекс построен и практически готов к запуску. Эксперты говорят, что по техническим характеристикам он соответствует 
5 апреля 2018, 09:02
«ТТУ» не удалось избавиться от бомбоубежища в Тольятти

«ТТУ» не удалось избавиться от бомбоубежища в Тольятти

Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» пыталось переписать объект гражданской обороны на баланс мэрии Тольятти и перестать содержать его за свой счет. Однако арбитражный суд отказал транспортникам. Речь идет о коллективном защитном сооружении, расположенном по Южному шоссе, дом 28. До 2015 

14 марта 2018, 09:02
В блогах: объект №1 в Самаре

В блогах: объект №1 в Самаре

Историческую тему продолжает и блогер Игорь Кондратьев. Он спустился в бункер Сталина.

"Объект расположен под зданием "кулька" - современной Академии культуры и искусства. Ранее в нем располагался Куйбышевский обком. Справа от парадной лестницы, в холле, находилась неприметная дверь, 
8 февраля 2018, 09:11
В Самарском бомбоубежище находится квест-клуб

В Самарском бомбоубежище находится квест-клуб

Прокуратурой Советского района Самары совместно с областным управлением МЧС выявлены нарушения требований закона по содержанию сооружений гражданской обороны, переданных в хозведение филиала ФГУП «Экран». По мнению ревизоров, в случае ЧП к использованию и приему укрываемых готовы не все объекты. В 

24 мая 2017, 08:42
В блогах: жуткое фото из бункера Сталина

В блогах: жуткое фото из бункера Сталина

Блогер Алексей Авдейчев побывал в бункере Сталина. "Он построен в 1942 году под зданием современной Академии культуры и искусства, в котором ранее располагался Куйбышевский обком. Основные помещения бункера расположены на глубине 37 метров, что соответствует высоте 12-этажного дома. Для 
30 сентября 2016, 10:33
В Самаре «Ростелеком» и Росимущество продолжают суд из-за бомбоубежища

В Самаре «Ростелеком» и Росимущество продолжают суд из-за бомбоубежища

Компания «Ростелеком» продолжает судебный спор за неприкосновенность собственного офиса, расположенного в Самаре по адресу: улица Красноармейская, 17.

Дело в том, что под этим зданием со времен СССР находится защитное сооружение - бомбоубежище. По закону эта территория входит в 
26 августа 2015, 04:33
В Китае начали продавать путевки на самарский

В Китае начали продавать путевки на самарский "красный маршрут"

Туристические компании России и Китая начали продажи путевок по так называемым «красным маршрутам» - местам исторического наследия, связанных с деятельностью коммунистических партий двух стран и личностями их лидеров. В России в проект включили 5 городов - Москву, Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань 
17 июля 2015, 12:24
В блогах: бункер Сталина - туристический объект?

В блогах: бункер Сталина - туристический объект?

Блогер kazyaffffka пожаловалась на работу бункера Сталина. "Расписание одного из главных брендов Самары и самых интересных для посещения гостями города объекта просто безобразное. Ну подумайте только - с 11:00 до 15:00 с понедельника по пятницу, еще и перерыв с 13:00 
25 марта 2015, 09:02
Новости блогов: в Самаре откроют бомбоубежища для ВИП-персон?

Новости блогов: в Самаре откроют бомбоубежища для ВИП-персон?

Блогер kostya_ivanenko поведал, что в Самаре якобы "будут спасать генофонд". "Дело щекотливое, естественно, никто официальных бумаг мне не показывал. Но есть инфа, что в Самару ответственным за данное направление пришла "указивка" срочно подготовить бомбоубежища для ВИП-персон. То есть привести в 
28 января 2015, 06:15
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