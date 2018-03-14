Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» пыталось переписать объект гражданской обороны на баланс мэрии Тольтти и перестать содержать его за свой счет. Однако арбитражный суд отказал транспортникам. Речь идет коллективном защитном сооружении, расположенном по Южному шоссе, дом 28. До 2015 года в нем находились депо №2 и управление МП «ТТУ». Потом все троллейбусы и административный офис полностью переехали в депо №3 на улице Громовой. По старому адресу осталось только укрытие. Ответственность за его сохранность и функциональность по-прежнему вынуждено нести находящееся в непростой финансовой ситуации ТТУ, которое последние годы стабильно работает в убыток. Договор с Росимуществом о содержании бомбоубежища, рассчитанного на 300 человек, МП подписало еще в 2007 году. С наступлением экономических сложностей компания сначала пыталась отдать объект горадминистрации в досудебном порядке. Однако чиновники отказались, мотивировав это тем, что «администрация городского округа Тольятти не имеет потребности в данном защитном сооружении в связи с тем, что в радиусе сбора укрываемых отсутствуют муниципальные предприятия». Такая реакция заставила ТТУ пойти в суд. Пока успех на стороне мэрии.
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