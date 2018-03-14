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Материалы по теме:

Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти

Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти

На днях в полицию Тольятти за помощью обратилась пенсионерка. Женщина сообщила, что из ее квартиры был украден телевизор.

Во время расследования правоохранители выяснили, что потерпевшая живет с 29-летним внуком, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Именно на него и 

14 марта 2018, 06:38
700 млн рублей потратят на ремонт дорог в Тольятти

700 млн рублей потратят на ремонт дорог в Тольятти

В Тольятти объявлен конкурс на ремонт местных дорог. Подрядчика, который освоит почти 700 млн рублей, ищет мэрия Автограда. Из этой суммы 646 млн выделит область, остальные - городская казна. Согласно материалам тендера, подрядчик должен будет предоставить гарантию на 5 лет 

14 марта 2018, 08:01
Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти

Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти

Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы Тольятти, заметили подозрительного мужчину. Он шел по улице Лизы Чайкиной. При виде служебной машины, он попытался скрыться из поля зрения стражей порядка. Росгвардейцы решили выяснить причины подобного поведения.

Оказалось, что 29-летний мужчина прибыл в Тольятти из 

14 марта 2018, 11:44
68 штрафов за нарушения ПДД оплатил житель Тольятти

68 штрафов за нарушения ПДД оплатил житель Тольятти

Судебные приставы заставили жителя Тольятти оплатить 68 штрафов, которые ему выписали за нарушение ПДД. Мужчина накопил долг в 42 тысячи рублей и не торопился его гасить. Мужчину предупредили, что, если он и дальше не будет исполнять требования, прописанные в исполнительных 

14 марта 2018, 10:13
В Самарском бомбоубежище находится квест-клуб

В Самарском бомбоубежище находится квест-клуб

Прокуратурой Советского района Самары совместно с областным управлением МЧС выявлены нарушения требований закона по содержанию сооружений гражданской обороны, переданных в хозведение филиала ФГУП «Экран». По мнению ревизоров, в случае ЧП к использованию и приему укрываемых готовы не все объекты. В 

24 мая 2017, 08:42
В Самаре «Ростелеком» и Росимущество продолжают суд из-за бомбоубежища

В Самаре «Ростелеком» и Росимущество продолжают суд из-за бомбоубежища

Компания «Ростелеком» продолжает судебный спор за неприкосновенность собственного офиса, расположенного в Самаре по адресу: улица Красноармейская, 17.

Дело в том, что под этим зданием со времен СССР находится защитное сооружение - бомбоубежище. По закону эта территория входит в 
26 августа 2015, 04:33
Новости блогов: в Самаре откроют бомбоубежища для ВИП-персон?

Новости блогов: в Самаре откроют бомбоубежища для ВИП-персон?

Блогер kostya_ivanenko поведал, что в Самаре якобы "будут спасать генофонд". "Дело щекотливое, естественно, никто официальных бумаг мне не показывал. Но есть инфа, что в Самару ответственным за данное направление пришла "указивка" срочно подготовить бомбоубежища для ВИП-персон. То есть привести в 
28 января 2015, 06:15
Новости блогов: самарские бомбоубежища, провал на Коммунистической, соревнования энергетиков

Новости блогов: самарские бомбоубежища, провал на Коммунистической, соревнования энергетиков

Cамарские бомбоубежища
Блогер Дмитрий Стародубцев рассуждает о последней инициативе Госдумы привести в состояние полной готовности все бомбоубежища в России: «Мне очень интересно, а остались ли они вообще на территории Самары? На сайте МЧС об этом тишина. Оно понятно - информация 

14 августа 2014, 06:17
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