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Материалы по теме:

Дело бывшего замглавы Самары Сергея Рубакова ушло в суд

Дело бывшего замглавы Самары Сергея Рубакова ушло в суд

В Самаре передано в суд уголовное дело бывшего замглавы города и экс-руководителя департамента градостроительства  Сергея Рубакова. Самарская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Бывшего чиновника обвиняют в предложении посредничества во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 
22 мая 2018, 12:27
Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область

Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63-го региона в государственные программы глава региона обсуждал с представителями 

22 мая 2018, 07:40
Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей

Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей

В Тольятти расследуется уголовное дело, возбужденное на заместителя директора одной из местных управляющих компаний. Его подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия.

По версии следствия, 61-летний мужчин вывел активы УК. Для этого он заключил ряд сделок на крайне невыгодных условиях. В результате этой 

17 мая 2018, 11:52
21-летняя мать оставила в ванне 10-месячного сына, и он утонул

21-летняя мать оставила в ванне 10-месячного сына, и он утонул

В Самаре следователи возбудили уголовное дело по факту гибели грудного ребенка. Трагедия произошла 15 мая около восьми часов утра в доме на улице Физкультурной. Тело 10-месячного малыша нашли в ванной в одной из квартир. Уголовное дело возбуждено Советским межрайонным следственным 
16 мая 2018, 12:56
В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»

В Италии задержали наркоторговца, гулявшего в майке с надписью «наркодилер»

В Италии произошел курьезный случай с криминальным оттенком: полицейские задержали в Бриндизи наркодилера, который гулял в футболке с надписью Pusher (наркоторговец). Его машину остановили для стандартной проверки. Мужчина вызвал подозрения у силовиков, но не из-за футболки, а по причине беспокойного 
14 мая 2018, 07:28
На 26% вырос объем автокредитования в Самарской области

На 26% вырос объем автокредитования в Самарской области

В первом квартале 2018 года в Самарской области зафиксирован рост продаж машин, приобретенных за заемные деньги. В цифровом выражении рост автокредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26,1%. Соответствующие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Всего за первый квартал 

14 мая 2018, 02:35
Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей

Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей

Сызранская полиция расследует уголовные дела в отношении менеджера одной из местных фирм. 32-летний мужчина попался на мошенничестве с договорами поставок сельхозпродукции.

Злоумышленник действовал по одной схеме. Он договаривался с фирмой на поставку продуктов со стопроцентной предоплатой. Получая деньги, мужчина оттягивал момент 

14 мая 2018, 12:10
Два игорных клуба накрыла полиция в Самаре

Два игорных клуба накрыла полиция в Самаре

В Самаре полицейские закрыли два подпольных игорных клуба, выявленных в Советском и Кировском районах. В операции также приняли участие следователи и бойцы СОБР «Омега» регионального управления Росгвардии. Силовики изъяли оборудование, с помощью которого посетители клуба играли в азартные игры в 

14 мая 2018, 11:50
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Гефест»

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Гефест»

Сегодня, 6 мая, Центробанк отозвал лицензию у одного из старейших российских страховщиков - компании «Гефест». В Самаре их офис располагался на улице Чкалова. Регулятор отмечает, что компания обязана исполнить свои обязательства по договорам страхования, в том числе произвести выплаты по 
6 мая 2016, 12:47
Центробанк приостановил действие лицензии у страховой компании «Компаньон»

Центробанк приостановил действие лицензии у страховой компании «Компаньон»

Страховая компания «Компаньон» входила в общероссийский топ-25 по сборам. Она не соблюдала требования к финансовой устойчивости и платежеспособности, сообщили в Центробанке. Аналитики связывают сложности «Компаньона» с проблемами страховой компании «Оранта». Центробанк не простил сделку по поглощению этой компании с голландским 
4 июня 2015, 12:20
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