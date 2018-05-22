В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту хищения более полумиллиона рублей. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного отдела самарского УМВД из Кировского района. Подозреваемая – женщина 1977 года рождения, руководитель одного из подразделений страховой компании. По версии следствия, используя свое служебное положение, она присвоила принадлежащие организации деньги - более 540 тысяч рублей.
«Подозреваемая в декабре 2017 года была судима за совершение аналогичного деяния. Тогда сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 160 УК РФ, направлено в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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