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В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе
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4 июня 2019, 05:13
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В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку
Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров …
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4 июня 2019, 04:54
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Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео
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4 июня 2019, 03:50
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В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей
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4 июня 2019, 03:12
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В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников
В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, …
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3 июня 2019, 03:23
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На Московском шоссе вместо погибших туй посадят другие растения
Подрядчик добровольно согласился исполнить гарантийные обязательства по госконтракту на реконструкцию Московского шоссе и высадить на магистрали новые зеленые насаждения. Об этом в четверг, 30 мая, сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Взамен погибших туй появятся …
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31 мая 2019, 02:16
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Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая
В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников …
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28 мая 2019, 11:40
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Защищают птенцов: в Тольятти вороны атакуют людей
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23 мая 2019, 12:57
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В Самаре лебедь испачкался в нефтепродуктах и сам вышел к людям
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15 апреля 2019, 10:12
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В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля
Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, …
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5 февраля 2019, 12:35
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«Даже больше, чем на Металлурге»: В Самаре на озере на 5-ой просеке поселились утки
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18 ноября 2018, 04:28
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Самарцев просят поучаствовать в учете колоний городских ласточек
Администрация Жигулевского заповедника обратилась к жителям Самарской области с просьбой принять участие в учете колоний городских ласточек. Их численность постоянно сокращается по вине человека. В населенных пунктах птица гнездится на мостах, каменных или кирпичных строениях. В основном - старых, но …
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28 мая 2018, 07:03
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Жители Сызрани просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю от уток и холода
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22 декабря 2017, 11:53
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