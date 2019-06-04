«Даже больше, чем на Металлурге»: В Самаре на озере на 5-ой просеке поселились утки В Самаре ещё на одном городском водоёме обосновались утки. В этот раз они облюбовали небольшое озеро на 5-ой просеке. Именно за его сохранение долгое время боролись местные жители.

«Усилия жителей 5-ой просеки были не напрасны, озеро спасено и там снова …