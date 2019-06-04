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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

С понедельника, 24 июня, в Самаре запретят остановку машин на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Авроры. О нововведении стало известно сегодня, 4 июня. Автомобилистов просят быть внимательными — ведь машины нарушителей будут отвозить на штрафстоянки. Как пояснили в министерстве 

4 июня 2019, 05:13
В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров 
4 июня 2019, 04:54
Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент жуткой аварии, в которой погибла молодая женщина, попал в объектив камеры видеонаблюдения, ролик разместили в группе "ДТП 163 Самара". Напомним, что во вторник, 4 июня, на пересечении улиц Солнечной и Губанова в районе 7-й просеки столкнулись две 
4 июня 2019, 03:50
В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В этом году в Тольятти откроют 5 пляжей. Для сравнения: в прошлом сезоне официально купаться можно было лишь на одном — Итальянском. Планируется, что открытие мест отдыха состоится 10 или 15 июня, сейчас их готовят к приему посетителей. По словам 
4 июня 2019, 03:12
В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, 
3 июня 2019, 03:23
На Московском шоссе вместо погибших туй посадят другие растения

На Московском шоссе вместо погибших туй посадят другие растения

Подрядчик добровольно согласился исполнить гарантийные обязательства по госконтракту на реконструкцию Московского шоссе и высадить на магистрали новые зеленые насаждения. Об этом в четверг, 30 мая, сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов. Взамен погибших туй появятся 
31 мая 2019, 02:16
Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников 
28 мая 2019, 11:40
Защищают птенцов: в Тольятти вороны атакуют людей

Защищают птенцов: в Тольятти вороны атакуют людей

В Тольятти участились случаи нападения ворон на людей: сообщения от местных жителей поступают практически каждый день. Как рассказал руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев, это связано с тем, что птенцы «становятся на крыло» и часто оказываются на земле. Вороны 
23 мая 2019, 12:57
В Самаре лебедь испачкался в нефтепродуктах и сам вышел к людям

В Самаре лебедь испачкался в нефтепродуктах и сам вышел к людям

Сотрудники Самарского зоопарка спасают лебедя, который угодил в нефтепродукты. Несчастную птицу нашли местные жители на 113 км в Куйбышевском районе города - она сама вышла на берег к людям за помощью. Белоснежный лебедь буквально почернел от мазута или нефти. В 
15 апреля 2019, 10:12
В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля

Стало известно, что весенний сезон охоты в Самарской области на боровую и водоплавающую дичь пройдет в две волны. Как отметили в региональном департаменте охоты и рыболовства, со второй субботы апреля, 13 апреля, она стартует в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Волжском, 
5 февраля 2019, 12:35
«Даже больше, чем на Металлурге»: В Самаре на озере на 5-ой просеке поселились утки

«Даже больше, чем на Металлурге»: В Самаре на озере на 5-ой просеке поселились утки

В Самаре ещё на одном городском водоёме обосновались утки. В этот раз они облюбовали небольшое озеро на 5-ой просеке. Именно за его сохранение долгое время боролись местные жители.
«Усилия жителей 5-ой просеки были не напрасны, озеро спасено и там снова 
18 ноября 2018, 04:28
Самарцев просят поучаствовать в учете колоний городских ласточек

Самарцев просят поучаствовать в учете колоний городских ласточек

Администрация Жигулевского заповедника обратилась к жителям Самарской области с просьбой принять участие в учете колоний городских ласточек. Их численность постоянно сокращается по вине человека. В населенных пунктах птица гнездится на мостах, каменных или кирпичных строениях. В основном - старых, но 

28 мая 2018, 07:03
Жители Сызрани просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю от уток и холода

Жители Сызрани просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю от уток и холода

В Сызрани жители просят спасти не улетевшую на зимовку цаплю. Обращение опубликовано в социальной сети. По словам автора поста, птица остается на водоеме, уже покрывшемся льдом,  который находится рядом с одним из предприятий города. По предварительной информации, это в частном 

22 декабря 2017, 11:53
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