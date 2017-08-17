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«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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В Самаре появится дельфинарий

В Самаре появится дельфинарий

Его разместят либо в парке Гагарина, либо в Струковском саду, на месте бывшего бассейна «Чайка». Горадминистрация подписала меморандум о сотрудничестве с московским дельфинарием. Соглашение рассчитано на три года. Как уже сообщала «ТЕРРА», впервые информация о строительстве объекта в Самаре появилась осенью 

17 августа 2017, 11:20
Жителя Ленинского района Самары подозревают в изнасиловании девятилетнего мальчика

Жителя Ленинского района Самары подозревают в изнасиловании девятилетнего мальчика

Ленинский межрайонный следственный отдел начал расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38 летнего жителя Самары. По версии следствия в июле этого года в квартире на улице Мориса Тореза он вступал с девятилетним мальчиком в половую связь. Все свои действия он 

17 августа 2017, 08:43
В блогах: Неужели в самом деле все качели погорели?

В блогах: Неужели в самом деле все качели погорели?

Блогер samara2019 обращает внимание на состояние железной лестницы к пивбару "Дно", самому известному символу Самары. "Все самарцы хорошо знают эту лестницу и где она находится. Все ходили по ней: вниз за напитком и вверх с напитком. Состояние лестницы сейчас удручающее и 

16 августа 2017, 06:26
В Самаре объявлена очередная охота на бесхозные машины

В Самаре объявлена очередная охота на бесхозные машины

1 сентября в Октябрьском и Красноглинском районах начнется тотальная зачистка дворов от брошенных транспортных средств. Первыми кандидатами на зачистку станут сгоревшие автомобили, превратившиеся в места складирования мусора, загромождающие проезды, создающие помехи работе уборочной и спецтехники.
16 августа 2017, 05:38
Чиновники придумали для самарцев новые штрафы

Чиновники придумали для самарцев новые штрафы

Мэрия Самары вышла в губдуму с законодательной инициативой о введении штрафов за неоплату пользования платными парковками. Соответствующие поправки чиновники предлагают прописать в областном законе «Об административных правонарушениях». Размер взыскания составит 1000 рублей, в случае повторного нарушения он будет увеличен до 
15 августа 2017, 02:00
Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки

Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки

Блогеру kiber_liber не понравился опубликованный на днях проект мэрии Самары по созданию на территории города платных парковок. Согласно документу, базовый платеж за пользование одним парковочным местом составит 30 рублей в час. "Господа чиновники, вы все пытаетесь выдоить из людей последние 
11 апреля 2017, 04:09
В блогах: платные парковки в центре Самары

В блогах: платные парковки в центре Самары

Блогер talalayev осуждает инициативу открыть в центре Самары платные парковки. "Насколько понятно из разъяснений наших чиновников, речи о строительстве новых муниципальных паркингов вообще не идет. Платным станет тупо правый ряд. То есть получат деньги из воздуха, которые пойдут какой-нибудь 
3 марта 2016, 06:24
В блогах: Платные парковки в Самаре

В блогах: Платные парковки в Самаре

В группе "Самара" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что в одном из новых жилых районов города под лозунгом "Доступное жильё для молодых семей и работников бюджетной сферы" начинается настоящая война. Компания-застройщик установила во дворах микрорайона платные парковки. Фотографии блокирующих конструкций, которые 
4 декабря 2015, 08:54
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