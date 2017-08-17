В ближайшее время в Самаре будет проведен конкурс по определению инвестора, который начнет реализовывать на территории города проект по организации платных парковок, сообщает мэрия. "У муниципалитета уже есть ряд предложений от компаний, которые готовы вложиться в проект. При этом отчисления в бюджет могут достигать 50% от объема доходов", - отмечается в сообщении. Напомним, в конце 2014 года горадминистрация определила места под создание платных парковок - в основном их предполагалось сделать в исторической части города. Но уже в январе 2015-го конкурс по поиску инвестора отменили, платные парковки в Самаре до сих пор не созданы. В начале этой недели мэрия вышла в губдуму с радикальным предложением об установке штрафов от 1 до 2 тысяч рублей за неоплату пользования платными парковками. Власти Самары ссылаются на опыт других городов.
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